Ceaușescu, considerat cel mai potrivit fost președinte al României

20:34:07 / 18 Iulie 2014

IPOCRITII

Vad ca toti AVORTONII toate cacarezele nascute in anii 80-90 scriu si BLAMEAZA pe fostii conducatori ai Romaniei si mai ales pe N. Ceausescu Un lucru trebue sa stie acesti TRADATORi, Ipocriti si MAFIOTI cumparati de imperialisti cu un dolar gaurit ca: - N.Ceausescu a fost PRIMUL PRESEDINTE al Romaniei Contemporane si Moderne, care prin sudoarea poporului Roman a dezvoltat fara precedent intreaga economie romaneasca,invatamantul, cultura, stiinta si sanatatea,construind fabrici si uzine, scoli si spitale, cai ferate si canalul Dunare- Marea Neagra,hidrocentrale si primul reactor nuclear dela Cernavoda, porturi si aeroporturi, armata obligatorie si cu efective bine instruite si mai ales dotate cu tehnica cea mai moderna. Pun punct si arat ca intreaga AVERE a Romaniei agonisita pana in 1989 , in cei 24 de ani de asa zis capitalist a fost distrusa,furata sau vanduta la fier vechi intru-cat occidentul nu ne primea in randul lor si nu avea nevoie de o tara Competiva asa cum era Romania,. Voi mojicilor care barfiti poporul roman si pe conducatorii ei de pana in 89 nu aveti decat o soarta a butoiului cu smoala si a dispretului ca fiind cei mai VENINOSI TRADATORI,. Niste Naparci