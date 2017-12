Ceauşescu a dat startul petrecerilor tematice la Constanţa!

Cine şi-ar fi imaginat, în urmă cu mai mult de două decenii, să vadă noaptea, după ora 1.00, zeci de pioniere machiate „de noapte”, cu cravate roşii peste decolteurile „generoase”, fumând alături de UTC-işti cu cercei în urechi sau dansând provocator, contrar indicaţiilor date de partid, pe muzică occidentală, exact în faţa sediului Miliţiei? Tot acest scenariu utopic a devenit realitate joi-seară, în clubul Vansses, în cadrul unei petreceri intitulate „subversiv”...”Ceauşescu party”. Originalul eveniment a dat startul unei serii de petreceri tematice în Constanţa, iar „artizanii” săi sunt Lucian Petrescu, manager Vansses, şi John, proprietar Kafe van Frans. Umblând printre sutele de manifeste aruncate cu entuziasm de pionieri, am purtat o scurtă discuţie cu unul dintre organizatorii serii, care, prin umorul său, sperăm să dea un impuls creativ şi celorlalte localuri din oraş.

Reporter (Rep.): Cum v-a venit ideea acestor seri tematice?

Lucian Petrescu (L.P.): Serile de joi în Constanţa erau cam monotone, dacă nu moarte. Am hotărât să găsim o modalitate să distrăm lumea cu muzica de club care se ascultă în week-end pentru aceia care sunt ocupaţi sâmbăta şi duminica: jurnalişti, manageri, personalul celorlalte localuri, etc.

Rep.: A fost doar un eveniment experimental?

L.P.: Da, am vrut să vedem cum reacţionează la aşa ceva publicul local. A fost mai mult decât ne-am aştepat: clubul deţine parterul şi încă trei etaje, iar noi am deschis doar primul nivel, pentru că nu anticipam câte persoane vor veni. Când am vâzut câtă lume era, ne gândeam să mai deschidem un etaj, dar am renunţat pentru că nu era suficient personal care să facă faţă situaţiei. Totul a fost OK, cu proiecţii video din „epoca de aur”, muzică house. Clubul s-a închis abia dimineaţă, după ora 7.00, nici măcar vineri n-am închis atât de târziu...

Rep.: „Pretinii” se pot aştepta cumva şi la un... „Hitler party”?!?

L.P.: De ce să facem petrecerile altor state când avem... proprii dictatori? Aşa cum nemţii îl au pe Hitler, aşa îl avem noi pe Ceauşescu! Printre alte teme autohtone, după „Ceauşescu party”, pentru săptămâna viitoare pregătim un „gipsy-party”, o petrecere la care toţi se vor îmbrăca ţigăneşte. La acest eveniment vom deschide şi celelalte două etaje, „bal room”-ul şi „champagne room”-ul, unde există loc suficient şi pentru scenă. Asta nu înseamnă că luăm în derâdere vreo minoritate, ci, dimpotrivă, simplu, sunt doar teme de inspiraţie pentru o atmosferă de petrecere!

Rep.: Cum v-a venit ideea cu „Ceauşescu party”?

L.P.: Totul a pornit de la o discuţie, vorbeam cu cineva cum să ne amintim de vremurile trecute şi să ne distrăm pe muzica din zilele noastre: cu barmani îmbrăcaţi în pionieri, filme cu „şoimii patriei” şi vizite de lucru, etc. Ideea ne-a venit pe moment. Trebuie să „simţi” lumea, mai ales că target-ul au fost tinerii care ori nu au prins revoluţia anticomunistă, ori pe vremea aia erau foarte mici. Pe ecrane am băgat şi „telejurnalul” şi „Miaunel şi Bălănel”, chestii la care persoanele trecute de 30 ani reacţionează, le trezesc amintiri. Petrecerea nu a avut nicio tentă politică, nici eu şi nici John neavând vreo simpatie politică. A fost doar o temă, aşa cum am fi făcut „India party”, de exemplu. Oamenii au venit îmbrăcaţi chiar după sugestiile vestimentare publicate în Telegraf: cu pantofi negri şi şosete albe, cămăşi cum se purtau pe vremea lui ‘Ceaşcă: băşti, salopete, codiţe împletite la fete, deci s-au „conformat” şi a ieşit o distracţie de neuitat.