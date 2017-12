CEC şi Alpha au început creditarea în Prima Casă 4

• PERIOADĂ DE GRAŢIE DE 180 ZILE • Încă două bănci şi-au făcut curaj şi au început să dea credite garantate pe jumătate de stat, în cadrul etapei a patra a Primei Casei. Este vorba de CEC Bank şi Alpha Bank, care au încheiat protocolul de colaborare cu Fondul Naţional de Garantare (FNGCIMM) şi au primit aprobarea băncii centrale de a începe creditarea. CEC Bank are un plafon de 27 milioane euro şi dă credite cu dobândă variabilă - Robor la trei luni plus 1,9 puncte, la lei, respectiv Euribor la trei luni plus 4 puncte, la euro. „Printre caracteristicile creditului Prima Casă se numără lipsa comisioanelor din partea băncii, perioadă de graţie de 180 zile, durata maximă de finanţare de 30 ani, posibilitatea obţinerii unui card de credit, pe baza aceleiaşi documentaţii, utilizarea serviciului de internet banking pentru vizualizarea soldului, dobânzii şi ratelor creditului şi acceptarea de codebitori”, spun cei de la CEC Bank.

AVANS DE 5%, DOBÂNDĂ VARIABILĂ. Aprobarea solicitării de credit se face în cel mult trei zile lucrătoare, iar împrumuturile au acelaşi costuri ca şi în etapele anterioare ale programului, spun cei de la Alpha Bank. Avansul solicitat este de 5%, iar dobânda se calculează după formula Euribor la trei luni plus o marjă de 4%. Spre exemplu, la un credit de 42.500 euro, pe 30 ani, rata lunară este acum de 233,88 euro. De asemenea, programul a fost modificat astfel încât poate fi accesat şi de românii care au în proprietate o locuinţă cu o suprafaţă mai mică de 50 metri pătraţi. Iniţial, 11 bănci s-au arătat interesate de a participa la Prima Casă 4, însă, până acum, doar trei au început să dea credite, prima care a făcut acest pas fiind BCR.