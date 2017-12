Ceferiştii au rezistat doar o repriză

CFR Constanţa a pierdut la scor meciul de sâmbătă cu Delta 2013 Dobrogea Tulcea, contând ca baraj de promovare în Liga a III-a la fotbal. Tulcenii au câştigat cu 6-0 (Chelaru 11, 74, Judeanu 56, Carapcea 63-autogol, Butoi 66, 87) jocul de pe stadionul din Brăila, însă rezultatul final este exagerat faţă de aspectul general al partidei. „Este un scor la care, în mod normal, nu ar fi prea multe de spus, însă vreau să precizez că este meciul cu cel mai nedrept rezultat pe care l-am întâlnit de-a lungul carierei. Am început cu teamă, am primit primul gol, însă apoi ne-am revenit şi am controlat jocul până prin minutul 55. Am avut cinci ocazii foarte mari de gol plus o bară a lui Avram! A venit apoi golul al doilea, cu un şut de la vreo 30 de metri, şi am căzut psihic. În douăzeci de minute am primit patru goluri. Din păcate, echipa noastră are mulţi jucători foarte tineri, care nu au făcut faţă la primul lor meci cu mare miză. Delta are jucători valoroşi, mai experimentaţi, care au ştiut să profite”, a declarat antrenorul formaţiei constănţene, Cătălin Agafiţei. Au evoluat pentru CFR: C. Popa - Popovici, Stroe, Ghiţă (61 Pletea), Muşat - Stavian (76 Imbria), Cr. Carapcea - Avram (83 Biciu), Chelbosu, Al. Paraschiv (68 Ciochină) - Agafiţei.

Totuşi, promovarea în Liga a III-a este încă posibilă. „Încă înainte de jucarea barajelor, federaţia a trimis nouă invitaţii de a juca în liga a treia unor echipe din oraşele mari, pentru că sunt mai multe echipe care s-au retras, iar Constanţa şi Tulcea erau pe primele locuri. De acum, alţii sunt cei care vor decide ce se va întâmpla în continuare. Noi vom relua pregătirile după o scurtă vacanţă şi vom vedea în ce ligă vom juca din toamnă, a treia sau a patra”, a precizat Agafiţei.