Ceferiştii, obligaţi să ceară scăderea salariilor

Problemele CFR par să nu se mai sfârşească. În ciuda miilor de angajaţi disponibilizaţi în ultimii doi ani, compania nu reuşeşte să revină pe linia de plutire. „La nivelul întregii companii CFR s-a înregistrat depăşirea fondului de salarii cu 14%. În ultimele zile am purtat negocieri cu reprezentanţii companiei pentru a găsi cea mai bună măsură în vederea diminuării pierderilor”, a declarat liderul Sindicatului Liber Mişcare Comercial (SLMC) Dobrogea CFR Marfă Medgidia, Gheorghe Spânu. În cadrul negocierilor, conducerea CFR a venit cu două soluţii. Prima prevedea reducerea săptămânii de lucru de la cinci la patru zile, iar a doua măsură făcea referire la reducerea veniturilor fiecărui angajat cu un procent cuprins între 5 şi 10%. „Nu am fost de acord cu niciuna dintre măsurile propuse şi am solicitat găsirea unor alte soluţii. Nu putem permite ca unui număr de 24.000 de salariaţi să le scadă veniturile”, a declarat Spânu. Din păcate, refuzul sindicaliştilor nu a însemnat mare lucru pentru conducerea CFR. Pentru a forţa mână sindicatelor, reprezentanţii companiei s-au dus direct la angajaţi şi i-au obligat să ceară reducerea săptămânii de lucru. „Membrii administraţiei i-au obligat pe salariaţi să semneze cereri prin care solicită reducerea săptămânii de lucru de la cinci la patru zile, ceea ce va duce, inevitabil, la scăderea salariului. În acest fel, ei vor să ne demonstreze că oamenii sunt de acord cu ei şi noi nu avem dreptul să ne opunem voinţei muncitorilor”, a spus Spânu. Liderul SLMC speră ca muncitorii să nu cedeze presiunilor şi aşteaptă ca reprezentanţii CFR să îi cheme iar la masa negocierilor.