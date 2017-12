„Cehov mă complexează: Nu ştiu dacă voi fi vreodată atât de bun ca regizor pe cât a reuşit el să scrie...”

Bogdan Huşanu devine încet, dar sigur, unul din preferaţii publicului constănţean. Regizorul şi actorul orădean a putut fi văzut de mai multe ori, în această toamnă, evoluând în spectacolul „Aşteptând sfârşitul lumii...”, a cărui regie îi şi poartă semnătura. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, acesta a vorbit despre preferinţele sale în materie de dramaturgie şi literatură, dar şi despre ultimele proiecte.

Reporter (Rep.): Cum decurge colaborarea cu Teatrul de Artă Bucureşti?

Bogdan Huşanu (B. H.): Fiind de profesie regizor, am mai fost la Constanţa cu multe spectacole, alături de Teatrul de Artă. Colaborez foarte bine cu ei, am regizat „Un bărbat şi mai multe femei”, „Pam-pam”, „No Woman No Cry - Partea a doua”, deci sunt deja trei spectacole, iar „Aşteptând sfârşitul lumii...” este al patrulea în care joc eu.

Rep.: Mai aveţi şi alte proiecte în lucru?

B.H.: Lucrăm la două spectacole care vor ajunge şi la Constanţa, pentru că avem aici... stagiune permanentă. Este vorba despre „Hamlet şi românii” sau „Tot ce se dă” de Ioan Peter şi va mai fi, probabil, Hristo Boicev, „Numărătoarea inversă”.

Rep.: Cum vedeţi deschiderea actuală a teatrului spre localuri şi cafenele sau alte spaţii neconvenţionale?

B.H.: E o necesitate şi un lucru mai complex. Dacă vin actorii în localuri înseamnă că sunt primiţi, că au public, că nu ar veni dacă nu ar fi doriţi.

Rep.: Ce regizori v-au influenţat, de-a lungul timpului?

B.H.: Sunt mulţi, vă pot da o listă: Cristian Lupa e un mare regizor polonez, Lev Dodin, din Rusia, eu am şi studiat la Moscova cu un regizor care e deja istorie, Leonid Heifetz, Peter Brooks, Stanislavski, Grotowski. Ca regizor eşti influenţat, fără să vrei, de asemenea oameni.

Rep.: Preferaţi în lucrul cu actorii modelul stanislavskian sau cel brechtian?

B.H.: Încerc să merg pe modelul stanislavskian, dar în general, în lume, în ultima vreme, se aplică un stil format ca un amestec, eclectismul. Te mai poate influenţa şi actorul, sunt actori cu personalitate puternică, actori fără personalitate, depinde.

Rep: Ce preferinţe aveţi în materie de dramaturgie şi literatură?

B.H.: Cu siguranţă, sunt încă într-o perioadă de căutări, dar, din păcate sau din fericire, sunt atras de literatura rusă, de Cehov, Tolstoi, Gogol, Dostoievski.

Rep.: Ce piesă nu aţi vrea să vă apucaţi să regizaţi?

B.H.: Pot să zic „Hamlet”, că toţi vor să regizeze „Hamlet”, toţi vor să joace „Hamlet”. Este, în schimb, o piesă pe care am regizat-o şi de care nu m-aş fi apucat niciodată, „Azilul de noapte”, de Gorki. Cehov este, de asemenea, un autor care mie îmi place enorm, dar, în acelaşi timp, mă complexează. Adică eu nu ştiu dacă voi fi vreodată atât de bun ca regizor pe cât a reuşit Cehov să scrie...