Ce-i aşteaptă pe români în următorii doi ani?

România “se laudă” la Bruxelles cu riscul intrării în recesiune, creşterea vîrstei de pensionare, salarii limitate şi blocarea angajărilor în sectorul public în 2010-2011, după cum reiese din Programul de Convergenţă, ediţia 2008. Principalele prevederi cuprinse în prognoza economică pentru perioada 2009-2011 sînt: economia României va înregistra o creştere medie de 4,2% în următorii doi ani, sub potenţialul de 6%, pe fondul riscurilor care se pot manifesta atît pe plan intern, cît şi pe plan extern; creşterea reală a PIB pentru 2010 şi 2011 este prognozată la 4,5% şi, respectiv, 5,5%; economia românească riscă să intre în recesiune pentru prima dată după 9 ani, în cazul unei accentuări a efectelor crizei, a unor condiţii climatice proaste în agricultură, cu secetă sau inundaţii, şi a unei evoluţii defavorabile a preţurilor internaţionale la petrol, gaze sau produse alimentare. Totodată, vîrsta de pensionare va creşte, iar posibilităţile de pensionare anticipată vor fi limitate; salariile în sectorul bugetar vor fi majorate, în perioada 2010-2011, la un nivel corelat tot cu rata inflaţiei, sub nivelul productivităţii muncii, iar angajările în sectorul public vor fi blocate, ca şi în acest an, Executivul fiind hotărît să continue politica de reducere a cheltuielilor. De asemenea, investiţiile străine directe (ISD) în România se vor înjumătăţi în acest an, de la peste 9 miliarde euro, în 2008, la 4,7 miliarde euro, în condiţiile crizei financiare mondiale, dar vor urca la 5,4 miliarde de euro în 2010, în concordanţă cu relansarea economică previzionată. Guvernul va menţine în noul Cod Fiscal cota unică de impozitare şi va aplica o strategie bugetară de o mai mare austeritate şi eficienţă a cheltuielilor publice curente; necesarul anual de finanţare al României se va reduce treptat, ca procent din PIB, de la un maxim de 12,9%, înregistrat în 2007, la 7,1%, în 2011; revigorarea creşterii economice globale va induce o relansare a comerţului exterior românesc, exporturile de bunuri crescînd anul viitor cu 9,9%, iar importurile, cu 6,8%, urmînd ca, în 2011, avansurile să fie de 12,9%, respectiv de 9%. Mai trebuie menţionat faptul că ţinta de inflaţie pentru 2010 a fost fixată la nivelul din 2009, de 3,5%, plus/minus un punct, în principal datorită necesităţii atingerii acestui interval, pentru prezervarea credibilităţii BNR, pe fondul neîndeplinirii obiectivelor fixate în ultimii doi ani. Pentru 2009 se estimează că rata inflaţiei se va reduce faţă de finele anului trecut, la 4,5%, în timp ce media anuală va fi de 5%. Inflaţia urmează să se reducă gradual, pînă la nivelul de 3,2%, în anul 2011.