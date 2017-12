Cei care adoptă copii mai mari de 2 ani ar putea primi 1.700 de lei

Cei care adoptă copii mai mari de 2 ani ar putea beneficia de o indemnizaţie de aproximativ 1.700 de lei şi de concediu de acomodare de un an, potrivit modificărilor aduse legii adopţiei, adoptate marţi, 2 februarie, de Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor. Deputaţii din Comisie au amendat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, iniţiat de Guvern, pentru ca mamele care adoptă copii cu vârsta mai mare de 2 ani să beneficieze de o indemnizaţie de 3,4 ISR (Indicatorul Social de Referinţă) şi de concediu de acomodare de maximum 12 luni, acordate la cererea părintelui adoptator, deşi Guvernul propusese o perioadă de 6 luni. Potrivit președintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei, Gabriela Coman, proiectul de lege propus de Guvern are ca obiectiv eliminarea obstacolelor care îngreunează procedurile de adopţie pentru copiii români, în țară. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional.