Cei care au lucrat la OUG privind Codurile Penale ar putea fi puși sub acuzare

09:33:57 / 02 Februarie 2017

catuse...

De fapt asta se vrea. DNA cerceteaza orice acum.Oare care sunt faptele savarsite de acei oameni ? Sunt corupti ? ca dupa cum le spune DNA -ul asa ar trebui sa fie. Altfel DNA-ul este in afara legii si ar trebui ei cercetati pt abuz in serviciu. DNA= Directia Nationala Anticoruptie. Deci, zero competente. Parchetul general sa se sesizeze !