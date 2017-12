“Cei care cred că pot cere măriri de salarii nu vor să se aşeze pe realitate”

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, ieri, înaintea plecării spre Croaţia, că vizita sa se înscrie în linia de politică externă legată de Balcanii de Vest şi de cooperarea regională şi are ca obiectiv consolidarea relaţiilor bilaterale, urmînd să fie semnate acorduri economice. După ce a ajuns la Zagreb, şeful statului a fost întrebat de reprezentanţii presei croate cum comentează faptul că Uniunea Europeană are rezerve cu privire la cheltuirea netransparentă a banilor europeni. Băsescu a arătat că, din punct de vedere al României, ca stat membru, “încă nu are nicio măsură de suspendare a finanţărilor pe fonduri structurale”: “Probabil faceţi confuzii cu dezbaterea din Parlamentul European de săptămîna trecută, cînd unii europarlamentari au cerut CE un raport privind utilizarea fondurilor de către România”. Şeful statului a declarat, la finalul întîlnirii cu omologul său croat, Stjepan Mesic, că îi face plăcere să se afle la Zagreb, la mai puţin de o lună de la dobîndirea de către această ţară a calităţii de membru cu drepturi depline în NATO. Băsescu a spus că, pentru România, integrarea Croaţiei în NATO are o semnificaţie specială, avînd în vedere că decizia privind invitaţia de aderare pentru această ţară a fost luată la summit-ul NATO de la Bucureşti. Şeful statului a precizat că dosarul energetic a fost un punct principal de discuţie cu Stjepan Mesic, cu referire la proiectul oleoductului PEOP Constanţa-Trieste şi proiectul Nabucco, precizînd că a avut satisfacţia să constate că cele două proiecte sînt şi priorităţi ale Croaţiei. Băsescu a menţionat şi sprijinul pe care îl acordă Croaţia în elaborarea unei colaborări dunărene, pentru dezvoltarea regională, a turismului şi pentru transportul european. De asemenea, el a menţionat că România îşi menţine poziţia exprimată anterior, privind nerecunoaşterea independenţei Kosovo. La rîndul său, preşedintele croat Stjepan Mesic a declarat, după întîlnirea cu Băsescu, că relaţiile bilaterale sînt bune, iar prin intrarea Croaţiei în NATO s-a deschis un domeniu de colaborare potenţială, de care trebuie să profite ambele ţări şi a mulţumit României pentru sprijinul în aderarea la UE. România şi Croaţia au semnat, ieri, un acord de cooperare economică şi tehnică. Din partea Croaţiei, acordul bilateral a fost semnat de vicepremierul croat, care este şi ministru al Economiei, Damir Polancec, iar din partea română de ministrul pentru IMM-uri Constantin Niţă. Apoi, Traian Băsescu le-a prezentat reprezentanţilor comunităţii româneşti din Croaţia, situaţia României în contextul crizei economice, afirmînd că aceia care încă mai cred că pot cere măriri de salarii “nu vor să se aşeze pe realitate” şi comit o eroare. El a spus că România este afectată de criza economică, dar că Guvernul a luat măsurile obligatorii de evitare a unui derapaj economic, arătînd că nu este vorba de o criză generată de economia românească, ci în primul rînd de diminuarea exporturilor, care a dus la şomaj şi la închiderea de societăţi. Băsescu a susţinut că obiectivul major în acest moment este “plata fără întîrziere a salariilor, atît cît sînt ele”. El a ţinut să le transmită românilor din Croaţia convingerea că România va face faţă mai bine crizei decît “alţii care erau premianţi acum cîteva luni”. Referindu-se la apropierea alegerilor din România, preşedintele a spus că “foarte mulţi uită de europarlamentare şi se ocupă de prezidenţiale”.