„Cei care iubesc frumosul să nu renunţe niciodată la calitate”

Costel Busuioc nu mai are nevoie de nicio prezentare. El reprezintă un exemplu elocvent al faptului că talentul nu este întotdeauna sinonim cu recunoaşterea şi aplauzele. Dimpotrivă. Pentru a fi apreciat de o lume întreagă, implicit de ai săi, cel supranumit „Pavarotti din Carpaţi” a trebuit să înfrunte o serie de greutăţi şi umilinţe în propria ţară natală, să treacă graniţa, pentru a asigura un trai mai bun familiei sale, şi să lucreze în Spania ca zidar. Abia apoi a venit şi afirmarea, nu pe plaiuri mioritice, ci în Spania, unde a reuşit să se afirme la concursul „Hijos de Babel”, difuzat de televiziunea naţională spaniolă, RTVE. Într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, apreciatul tenor a vorbit despre proiectele muzicale, dar şi despre principiile sale.

Reporter (Rep.) : Aţi renunţat vreodată la ideea de a face o carieră ca artist liric?

Costel Busuioc (C. B.): Nu am renunţat la această idee. În toamnă voi avea două debuturi în operă, în „Traviata” şi în „Rigoletto”, de Verdi. Aici începe drumul meu în teatrul liric. Voi trece şi la Puccini, la Donizetti. Este o mare provocare pentru mine.

Rep. : Le recomandaţi copiilor dvs. să urmeze o carieră artistică?

C. B. Copiii mei studiază la Liceul de muzică „Ion Vidu” din Timişoara. Dar, o spun cu toată durerea, nu o să-i sfătuiesc să cânte, pentru că, cel puţin la noi, în ţară, nu se trăieşte din muzică. Nu sunt mulţumit nici pe plan financiar, nici profesional. Nu ai cu cine să-ţi faci treaba. Din păcate, cei care muncesc sunt daţi tot mai des afară, iar cei care stau la birouri sunt tot mai protejaţi. Acest lucru se întâmplă doar la noi în ţară, din nefericire.

Rep. : La ce proiecte lucraţi în prezent?

C. B. : Avem deja un proiect, „Segundo”. Pentru luna decembrie pregătim un concert de colinde, pe care îl vom susţine şi la Constanţa, iar în primăvară pregătim ceva pentru publicul larg: un concert de canţonete, muzică mexicană şi muzică românească de valoare.

Rep.: Ce sfat le daţi tinerilor?

C. B. : Pentru oamenii lirici, pentru oamenii ca mine, care iubesc frumosul am o recomandare: să nu renunţe niciodată la calitate, la muzica bună. Dacă vor să aibă coloană vertebrală, românii trebuie să îmbrăţişeze frumosul, pentru că altfel ne pierdem. Ne vom trezi într-o ţară de manelişti, de inculţi, cu oameni care nu ştiu ai cui sunt şi care nu ştiu cine sunt. Totuşi, starea mea de spirit este una optimistă. Anul trecut, am avut o campanie de promovare a valorilor naţionale, în încercarea de a le aduce aminte românilor că sunt români. Am avut surprize foarte plăcute în special de la cei cu vârste cuprinse între opt ani şi 17 ani. A fost impresionant. Trebuie să înveţi să te respecţi pe tine.

Reporter (Rep.): Cât de bine vă simţiţi pe scena de la malul mării?

Costel Busuioc: La mare, întotdeauna am avut nişte gazde extraordinare, am fost primit cu drag de public şi de organizatori. Trăiesc un sentiment de bucurie şi mulţumire ori de câte ori cânt aici.