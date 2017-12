“Cei care nu obţin 5% la europarlamentare vor pleca din PC”

Consiliul Naţional al PC s-a reunit, ieri, la Sala Palatului, pentru a prezenta candidaţii conservatori la Parlamentul European, precum şi oferta politică şi angajamentele partidului la alegerile europene. Preşedintele PC Dan Voiculescu a declarat că a hotărît să nu-l invite pe şeful statului la şedinţa Consiliului Naţional al partidului, pe motiv că acesta nu este prietenul conservatorilor, liderul PC numindu-l pe şeful statului „Pinocchio”. Ba mai mult, el I-a transmis lui Traian Băsescu că nu toţi românii îl admiră. El a mai arătat că şefului statului îi va fi greu să dispună ascultarea telefoanelor unui milion de simpatizanţi ai PC şi să pună la cale un milion de dosare penale. Liderul PC a precizat că Băsescu este doar un preşedinte jucător, care nu a oferit românilor un trai bun, ci demagogie şi justiţie la televizor. Pe de altă parte, Dan Voiculescu i-a avertizat pe aceia din PC care nu vor obţine 5% la alegerile europarlamentare că vor pleca din partid. În opinia sa, alegerile europarlamentare „vor separa grîul de neghină” din partid, iar, după aceste alegeri, va fi făcută evaluarea activităţii celor din PC. Această activitate va fi evaluată, potrivit lui Voiculescu, de un consiliu format din filialele partidului care vor reuşi la alegeri să obţină 7%. El a adăugat că aceia care au muncit la aceste alegeri europarlamentare vor fi cei care decid la viitoarele alegeri. Dan Voiculescu a subliniat în discursul său că PC are obligaţia de a face un proiect comun cu alte forţe politice, nominalizîndu-i în acest sens pe social-democraţi şi liberali: „De trei ani trăim într-o perpetuă criză politică care ne consumă toate energiile şi resursele.(...) România are nevoie de linişte pentru ca să trăiască mai bine. În acest moment, este nevoie de o dezbatere calmă şi lucidă, de înţelegere reciprocă, de un proiect comun”. El a arătat că PC are puncte de vedere cu valenţe liberale, dar şi puncte de vedere care se apropie de ideea social-democrată, iar ca proiectele conservatorilor privind pensiile, fondul de solidaritate şi neimpozitarea profitului reinvestit să fie trasformate în legi va discuta fără rezerve atît cu liberalii, cît şi cu social-democraţii: „Dacă pentru a transforma aceste propuneri ale noastre în legi este nevoie să am susţinerea social-democraţilor sau să discut cu liberalii, o voi face fără rezerve. Nu-mi este teamă că voi fi atacat, că dialogul meu nu poate decurge fără avizul procurorului sau de mitocăniile scuipate de şeful statului atunci cînd i se pun întrebări care nu-i convin”. El le-a transmis conservatorilor că „este singura cale să-l lăsăm pe Traian Băsescu în menajeria proprie şi printre gunoaiele din Glina şi înţelegerile sale cu extremiştii maghiari”.