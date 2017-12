Cei care vor consultaţii la un anumit medic vor plăti prin asigurarea facultativă

Pacienþii vor primi serviciile oferite de furnizorul de asigurãri de sãnãtate, iar dacã vor solicita sã fie consultaþi numai de cãtre un anumit medic din România sau din altã þarã, atunci vor plãti prin asigurarea facultativã, a explicat, ieri, ministrul Sãnãtãþii, Vasile Cepoi. “Oamenii vor putea, chiar dacã sunt la societate mutualã sau la furnizor, sã meargã la orice unitate medicalã. Dar, dacã vreau sã mã opereze profesorul X din SUA sau România, plãtesc facultativ, de la 1 ianuarie. Nu ºtiu pânã unde va coborî acest pachet de servicii, încã nu am ajuns la calcul”, a mai spus Cepoi, la conferinþa ZF Pharma Summit 12. Cu acelaºi prilej, ministrul Sãnãtãþii a precizat cã asigurãtorul va încheia contract cu spitale pe niveluri de competenþã “Eu, ca asigurãtor, voi încheia (contract - n.r.) cu spitale pe toate nivelurile de competenþe. Dacã existã cerere de anumite servicii medicale, pentru anumite servicii, furnizorul va apãrea de la sine. (...) Dacã medicii reduc internãrile nejustificate, firmele de asigurãri dau un bonus, pentru cã se face economie. Nu mai stau de el (de medic - n.r.) sã facã permanenþã sau sã vãd dacã face. El ºtie ce are de fãcut prin contractul cu asigurãtorul”, a mai spus Cepoi. Totodatã, ministrul a dat asigurãri cã noua lege a sãnãtãþii prevede realizarea unei reþele strategice de spitale. “Fiecare asigurãtor va pune la dispoziþia pacienþilor un portofoliu de furnizori ºi pachetul de servicii facultativ. Preþul la care oferã acest pachet ºi dacã îl oferã, precum ºi calitatea serviciilor de asigurãri, vor fi cunoscute, acum, când un pacient iese din cabinet cu recomandare pentru altã specialitate, nu ºtie încotro se duce. Dar, în noul sistem, asigurãtorul îi prezintã oferta pe care o are. Este cazul sã nu se acorde servicii nejustificate. El îºi asumã aceastã responsabilitate”, a mai spus ministrul.