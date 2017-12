Cei de la BZN vor mâncare românească

Membrii celebrei trupe olandeze BZN, care vor susţine un al şaselea concert în România, la Sala Palatului din Capitală, astăzi, de la ora 20.00, au cerut organizatorilor să le fie servite sucuri naturale şi mâncare tradiţională românească. Anny Schilder şi Jan Keizer vor degusta, pe parcursul şederii în România, mâncăruri tradiţionale, în special din carne de vită, pentru că la ultima lor vizită, în octombrie, la Bucureşti, au apreciat foarte mult preparatele româneşti, dar mai ales deliciosul borş de văcuţă. Dintre băuturi nu vor lipsi ceaiul, cafeaua, apa plată şi minerală şi sucurile naturale.

Cel de-al şaselea concert BZN în România are loc astăzi, în seara de Moş Nicolae, artiştii promiţând o reprezentaţie plină de magie şi romantism, din care nu vor lipsi piesele „Gingle Bells\", „I\'m Dreaming of a White Christmas\" şi „Let it Snow\". Nu vor lipsi din repertoriu nici piesele care le-au adus celebritatea - „Blue Eyes, Blue Eyes\" şi „Dance Dance\".

Biletele sunt puse în vânzare la magazinul Biletoo din Unirea Shopping Center, Sala Palatului, magazinele Flanco, librăriile Adevărul şi Eminescu, magazinele Diverta, Muzica, Palatul Naţional al Copiilor, magazinele Vodafone, Germanos, magazinele Domo, oficiile Poştei Române semnalizate cu bilete.ro.

Preţurile biletelor sunt între 100 şi 300 de lei.

BZN este prescurtarea folosită de trupa olandeză Band Zonder Naam, care semnifică „trupa fără nume\". BZN se laudă cu o carieră de peste patru decenii, 40 de albume vândute în milioane de copii şi un număr impresionant de turnee în toată lumea. Numele lor a stat mult timp în topurile muzicale alături de Beatles, ABBA şi The Rolling Stones.

Cei de la BZN ar fi trebuit să concerteze şi la Constanţa, pe 2 decembrie, dar show-ul a fost anulat din motive de ordin logistic, organizatorii precizând, într-un comunicat, că se încearcă găsirea unei soluţii pentru organizarea acestui spectacol în 2013.