Cei de la Scooter, aşteptaţi cu bere, vodcă şi femei frumoase

Membrii celebrei formaţii Scooter, aşteptaţi în această vară, la Bucureşti, unde vor susţine un show, nu au gusturi deloc extravagante, menţionează organizatorii evenimentului. Vedetele doresc să aibă în culise 24 de sticle de bere blondă şi brună, un kilogram de gheaţă, 10 litri de vodcă, precum şi… lumânări şi draperii închise la culoare. Dincolo de backstage, însă, garanţia unui show de senzaţie, pe data de 5 iunie, vor fi instalaţiile performante care vor asigura „nebunia” din cadrul Arenelor Romane: efectele pirotehnice spectaculoase, megafoanele uriaşe suspendate pe scenă, laserele şi efectele speciale, cât şi cei peste 50.000 waţi de sunet şi lumină. Una dintre piesele de mare succes care va extazia publicul autohton în acest concert va fi „J’adore Hardcore”.

Celebri pentru modul inedit şi nonconformist în care se distrează, dar şi pentru pasiunea pe care o au pentru fetele frumoase, fanii trupei fac deja pariuri în ce cluburi vor „incendia” atmosfera, de această dată, cei de la Scooter. Aceştia vin pentru a treia oară în România, iar concertul din iunie face parte din turneul de promovare a noului album, „Under the Radar Over the Top”, care cuprinde două CD-uri şi două DVD-uri. Despre cel de-al doilea CD se spune că reprezintă partea întunecată a formaţiei.