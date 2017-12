Cei mai bine plătiţi actori de televiziune

Ashton Kutcher şi Hugh Laurie împart prima poziţie în topul celor mai bine plătiţi actori de televiziune de peste ocean, graţie unor onorarii de 700.000 de dolari pe episod. Ashton Kutcher l-a înlocuit pe Charlie Sheen nu doar ca protagonist în serialul ”Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, ci şi în calitate de ocupant al primei poziţii în topul celor mai bine plătiţi actori de televiziune din SUA. Actorul britanic Hugh Laurie este protagonistul serialului ”House M.D. / House”.

În numărul special anual ”Who Earns What” al publicaţiei ”Guide Magazine”, editorii afirmă că salariul lui Ashton Kutcher de 16,8 milioane de dolari pentru un sezon standard cu 24 de episoade este, de fapt, cu 500.000 de dolari mai mic pe episod în comparaţie cu salariul primit anul trecut de Charlie Sheen. Concediat la începutul acestui an, Charlie Sheen era plătit cu aproape două milioane de dolari pe episod, însă această sumă includea toate taxele şi impozitele. Printre celelalte vedete de televiziune care vor continua să primească salarii impresionante se numără prezentatorii unor talk show-uri celebre, David Letterman şi Jay Leno, care vor primi 28 de milioane de dolari, respectiv 25 de milioane de dolari pe un an. Mark Harmon, starul serialului ”NCIS”, va primi 500.000 de dolari pe episod, iar Jon Cryer din serialul ”Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate” va primi 600.000 de dolari pe episod. Actorul Ted Danson va primi 225.000 de dolari pentru fiecare episod din noul sezon al serialului ”CSI”, cu 125.000 de dolari mai puţin decât primea Laurence Fishburne pentru rolul din aceeaşi serie, în 2010. La rândul lor, Kiefer Sutherland şi Tim Allen vor primi tot 225.000 de dolari pe episod, fiecare, pentru serialele ”Touch”, respectiv ”Last Man Standing”.

Şi în domeniul talk show-urilor se constată o reducere considerabilă a salariilor: Scott Pelley şi Piers Morgan primesc mai puţin de o treime din salariile primite de predecesorii lor, Katie Couric, respectiv Larry King, iar Regis Philbin a ales să părăsească emisiunea Live! With Regis and Kelly decât să accepte o scădere a salariului său anual de 15 milioane de dolari. Anderson Cooper va câştiga circa 11 milioane de dolari în acest an, graţie emisiunii sale produse şi difuzate de postul CNN.