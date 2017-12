Cei mai bogaţi 20 de oameni din Rusia au pierdut zece miliarde dolari în două zile, din cauza rublei

Cei mai bogaţi 20 de oameni din Rusia au pierdut zece miliarde de dolari luni şi marţi, în urma deciziei băncii centrale de a creşte dobânda cheie, pentru a opri declinul rublei, iar de la începutul anului aceştia au rămas fără 62 de miliarde de dolari, potrivit datelor Bloomberg. "Optimiştii care în martie au crezut că totul va fi în regulă până la urmă înţeleg acum că nimic nu va fi bine. Cei mai bogaţi oameni din Rusia au o percepţie negativă asupa acestei situaţii, dar nu au instrumentele necesare pentru a inversa mersul lucrurilor", a afirmat Stanislav Belkovski, analist la firma de cercetare Institute for National Strategy din Moscova. Leonid Mikhelson a pierdut cea mai mare sumă dintre cei 20, şi anume 8,7 miliarde de dolari, de la începutul anului până în prezent, potrivit datelor Bloomberg. Mikhelson este directorul general executiv al Novatek, al doilea mare producător de gaz natural din Rusia, şi are o avere estimată la 9,2 miliarde de dolari. În topul celor mai mari pierderi, Mikhelson este urmat de Gennady Timchenko, care deţine 23,5% dintre acţiuni la Novatek şi a cărui avere a scăzut cu 7,8 miliarde de la începutul anului. Pe locul trei se situează Vladimir Lisin, preşedinte şi acţionar majoritar al producătorului de oţel Novolipetsk Steel, care a pierdut 7,5 miliarde de dolari după ce acţiunile companiei au coborât cu 42%. De asemenea, averea celui mai bogat om din Rusia, Alisher Usmanov, a fost afectată de scăderea cu 58% a acţiunilor MegaFon, al doilea mare operator de telefonie mobilă din Rusia, la care Usmanov deţine o participaţie de 20%. Astfel, el a pierdut 6,8 miliarde de dolari în acest an. Cei mai bogaţi 20 de oameni din Rusia deţin împreună o avere în valoare de 174 de miliarde de dolari. În luna martie, Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii au decis să limiteze accesul companiilor din Rusia la finanţare, după anexarea Peninsulei Crimeea. Ulterior, scăderea preţului petrolului şi deprecierea constantă a rublei au contribuit la accentuarea problemelor economice din Rusia. Moneda rusă s-a depreciat cu 50% faţă de nivelul atins la sfârşitul lunii iunie, iar preţul petrolului Brent a coborât sub 60 de dolari pe baril, cel mai jos nivel din 2009 până în prezent, după ce Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anunţat că nu va reduce producţia, în pofida cererii slabe.