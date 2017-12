Cei mai buni mici fizicieni din ţară, la Constanţa!

A fost un weekend încărcat pentru elevii constănţeni! Nu mai puţin de şase competiţii şcolare s-au desfăşurat sâmbătă, mobilizând inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, zeci de cadre didactice şi mii de participanţi. Cea mai importantă competiţie a fost faza judeţeană la Olimpiada Naţională de Fizică, care s-a desfăşurat la Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa. Peste 450 de pasionaţi de fizică, de la clasa a VI-a până la a XII-a, calificaţi în ianuarie, la etapa locală, şi-au testat cunoştinţele cu subiecte de un grad mai ridicat de dificultate, pe măsura etapei desfăşurate. Chiar dacă unora dintre elevi cerinţele le-au cam dat bătăi de cap, totuşi, copiii au ieşit din clase cu zâmbetul pe buze, optimişti că au dat tot ce era mai bun din ei. Printre ei s-a numărat şi Alexandru Ivanciu, elev în clasa a VII-a la Şcoala nr. 29 „Mihai Viteazu”. „A fost destul de grea olimpiada, dar sper să obţin un punctaj bun şi, de ce nu, să mă calific la naţională. Îmi plac mult fizica şi matematica”, a spus Alexandru. Dificultatea subiectelor a fost confirmată şi de alţi elevi de clasa a VII-a, George Ţârdea şi Anca Glăvan, ambii elevi ai Şcolii Generale din Mihail Kogălniceanu, au spus că nu se aşteptau să fie atât de greu, dar speră să obţină un punctaj bun.

13 LOCURI SUPLIMENTARE Cei mai buni mici fizicieni au avut pentru ce să se lupte. Datorită numărului mare de participanţi de anul trecut şi performanţelor obţinute, Constanţa va avea, în acest an, cel mai mare număr de elevi calificaţi la faza naţională care se va desfăşura la Cluj, în perioada 6 - 10 aprilie. Potrivit inspectorului şcolar de specialitate pentru fizică ISJ, prof. Mădălina Ivănescu, şapte locuri sunt acordate din oficiu pentru fiecare nivel de studiu. „La acest număr, potrivit regulamentului, am primit suplimentar alte 13 locuri, faţă de cele zece primite anul trecut. În total, lotul oraşului nostru va cuprinde 20 de elevi care se vor califica la Olimpiada Naţională de Fizică. În general, Constanţa se mândreşte cu rezultate foarte bune pentru că avem profesori dedicaţi fizicii. Avem cei mai mulţi elevi, chiar şi faţă de Bucureşti, cărora le-au fost alocate suplimentar doar zece locuri”, a declarat inspectorul şcolar. Ea a amintit că, în 2013, Constanţa a avut 17 elevi calificaţi la etapa naţională, dintre care 15 au primit punctaje suficient de mari şi au fost răsplătiţi cu premii şi menţiuni. Mai mult, trei dintre copii s-au calificat în lotul lărgit pentru Olimpiada Internaţională, dintre care doi au participat la olimpiade internaţionale şi s-au întors de acolo cu premii. Ei sunt motivul pentru care în acest an se pot califica şi mai mulţi elevi constănţeni.

REZULTATE INIŢIALE Rezultatele cu punctajele obţinute au fost afişate la centrul de concurs, însă urmează eventualele contestaţii care se depun astăzi, între 8.30 şi 12.30, la Liceul Teoretic „Ovidius” şi care vor definitiva punctajele. Cei şapte elevi care potrivit rezultatelor iniţiale, înainte de contestaţii, vor reprezenta din oficiu Constanţa sunt: Octavian Jitea - clasa a VI-a, Liceul Teoretic „Ovidius” (26,00 puncte), Mihnea Georgescu - clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Mangalia (19,75 puncte), Răzvan Mihai Ursu - clasa a VIII-a, Liceul Teoretic „Ovidius” (27,50 puncte), Paul Haidu-Gerea - clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (25,00 puncte), Andreea Diana Catană - clasa a X-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (20,60 puncte), Ioan Igant - clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (27,00 puncte) şi Ştefania Lucica Moroianu - clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (22,50 puncte). Ocupanţii celorlalte locuri suplimentare, dar şi rezultatele finale vor fi cunoscute joi, 20 februarie, după şedinţa Consiliului Consultativ din cadrul ISJ. „Pentru ocuparea locurilor suplimentare avem un regulament specific care, în timp, s-a dovedit a fi foarte bun. Îi avem în vedere pe copiii care pot să aducă rezultate foarte bune. Trebuie să îi trimitem pe cei care au cele mai mari şanse de reuşită”, a declarat prof. Ivănescu.

Alte cinci competiţii şcolare

Tot sâmbătă, ISJ a organizat şi mai multe etape locale pentru: Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane şi Olimpiada de Religie. În plus, în weekend s-au desfăşurat şi concursul interdisciplinar „Cultură şi spiritualitate românească”, precum şi etape judeţene la Olimpiadele de Limbă turcă şi „Universul cunoaşterii prin lectură”.