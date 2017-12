Cei mai buni mici matematicieni, răsplătiţi cu premii

Zarvă mare, ieri, la ceremonia de premiere a celor mai buni elevi constănţeni participanţi la ediţia a II-a a Concursului judeţean de matematică „Tomis”, iniţiat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa! Sala pusă la dispoziţie de Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” a fost neîncăpătoare pentru cei 70 de elevi de la clasele a V-a până la a VIII-a care au fost răsplătiţi cu premii şi menţiuni pentru rezultatele bune obţinute la competiţia judeţeană. Au fost acordate 20 de premii I, II şi III şi alte 50 de menţiuni. Inspectorii şcolari generali adjuncţi din cadrul ISJ, prof. Adriana Oprea şi prof. Mircea Vrană, şi inspectorul şcolar de matematică, prof. Daniela Bălănescu, le-au oferit diplome copiilor, iar sponsorul concursului, Polaris M Holding, le-a oferit premianţilor şi o răsplată în bani pentru a-i stimula să-şi urmeze în continuare pasiunea pentru matematică. Directorul executiv al Polaris M Holding, Ionuţ Târşoagă, prezent la premiere, le-a povestit celor prezenţi o discuţie a sa de anul trecut cu inspectorul general şcolar, prof. Răducu Popescu, care îi împărtăşea despre intenţia sa de a introduce un concurs judeţean pentru matematică. „La momentul acela mi-am exprimat scepticismul vizavi de derularea unui astfel de concurs local, n-am crezut că o să meargă, dar m-am înşelat. Mă bucur că suntem alături de copii. Sunt şi eu, la rândul meu, părinte al unui copil care a participat la această competiţie importantă”, a declarat directorul executiv al Polaris M Holding. Totodată, sponsorul a premiat cu bani şi opt profesori care au gândit subiectele de matematică.

TREI ELEVI CU PUNCTAJ MAXIM Trei dintre elevi au reuşit performanţa să obţină punctajul maxim de 100 de puncte la competiţie. Alexandru Gîrban, elev în clasa a V-a la Şcoala Gimnazială „Spectrum”, a descoperit matematica rezolvând exerciţii cu ajutorul tatălui său. „Din clasa a II-a particip la concursurile de matematică. Anul acesta am participat şi la Olimpiada de Matematică, la faza judeţeană, şi am obţinut medalia de bronz”, a spus elevul. Şi Alexandru Constantin Stoica, elev în clasa a VI-a la Liceul Teoretic „Ovidius”, vede matematica drept o pasiune de care nu se mai satură. „Dedic matematicii cam două ore pe zi, în afară de şcoală”, a spus Alexandru. Cel de-al treilea elev care a obţinut 100 de puncte la concurs a fost Radu Cristian Zevri, în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială „Spectrum”. „Încă de la 5-6 ani făceam cu părinţii mei împărţiri uşoare. Îmi plăceau numerele cu virgule”, a spus Cristian. El a mărturisit că de trei ori a fost la Olimpiada Naţională de Matematică şi de fiecare dată s-a întors cu premii.