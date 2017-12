Cei mai buni roboți subacvatici, construiți de polonezi și americani

Cea de-a doua ediție a Concursului Internațional de Roboți Subacvatici, care s-a desfășurat în Constanța, în zona Cazino - Vraja Mării, și-a stabilit câștigătorii. Opt echipe din Polonia, Statele Unite ale Americii (SUA) și România, împărțite pe două nivele, liceal și universitar, au concurat cu roboții pe care i-au construit pentru a-și adjudeca titlul de câștigător. Pentru nivelul de liceu, câștigătoare a ieșit echipa Atlantis ROV Team, formată din trei eleve din SUA, cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Cele trei tinere, Hannah și Haley McConnaughey și Annika Hustad, au povestit că lucrează în această formulă de peste cinci ani și construiesc roboți cu care participă la numeroase concursuri în țara lor. ”Cred că este minunat că poți îmbunătăți problemele reale ale lumii, ca adolescent, fie că este vorba de fete sau băieți. Astfel ne putem forma de tineri pentru ca atunci când devenim adulți să avem deja informații despre cum putem face lumea un loc mai bun”, a spus Hannah. Tânăra a relatat că cei aproximativ 1.500 de lei pentru construirea robotului au fost donați de comunitate. Spune că este foarte încântată de România și că orașul Constanța este foarte frumos, iar oamenii sunt foarte primitori. La nivelul universitar, marele premiu a fost câștigat de echipa Poloniei, formată din cinci membri. Tinerii au povestit că cel mai frumos loc din Constanța li s-a părut faleza Cazinoului. ”Deși am întâmpinat câteva probleme cu robotul, din cauza curenților mării, ne bucurăm că am participat și am reușit să câștigăm”, a spus Blazey Zylinski, unul dintre membrii echipei. Echipa constănțeană, formată din elevi de la Liceul Teoretic ”Traian” și Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, a ocupat locul al II-lea.