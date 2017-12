Cei mai eleganţi bărbaţi din lume

Cântăreţul şi actorul american Justin Timberlake ocupă primul loc într-un top al celor mai eleganţi bărbaţi din lume, alcătuit de Fashion One TV, care îi include şi pe Ryan Gosling, James Franco şi Bradley Cooper. Justin Timberlake, de 33 de ani, l-a înlocuit în acest top pe fostul fotbalist David Beckham, de 38 de ani, care s-a situat anul trecut în fruntea clasamentului. Topul 10 al celor mai eleganţi bărbaţi, alcătuit de televiziunea Fashion One, îi mai include şi pe creatorul de modă Tom Ford, pe modelul David Gandy, dar şi pe cântăreţii Pharell Williams şi Kanye West. ”Aceştia sunt legendele masculine, ei reprezintă ambasadorii stilului şi stabilesc şi influenţează stilul vestimentar nu doar al fanilor, ci şi al întregii industrii vestimentare”, a declarat un reprezentant al Fashion One.