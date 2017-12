Cei mai exigenți profesori, „copiați”! Vezi metode de... infarct!

Dacă îi ceri unui elev sau student să fie creativ în rezolvarea unei teme, cu greu va reuși să treacă de barierele și șabloanele pe care și le-a creat. Dar când vine vorba de a descoperi noi metode de a copia la un examen, studenții găsesc soluții creative, adaptate la noua tehnologie care face parte din viețile tuturor. De la fițuicile scrise de mână și palmate ori tentativele de a se inspira direct din cursuri sau de la colegi și până la cursurile salvate în smartphone sau printate folosind un scris foarte mărunt și chiar dictarea subiectelor prin telefon folosind căștile handsfree, toate au fost încercate măcar o dată de o parte dintre studenți. Puțini sunt cei care preferă să folosească timpul pentru a învăța, restul preferând să se preocupe mai mult de găsirea altor soluții pentru a promova examenele. Când discuți cu studenții, cea mai comună metodă de copiat pe care spun că o folosesc este trasul cu ochiul la lucrarea colegului, însă pe holurile facultăților, dar și în mijloacele de transport în comun, aceștia discută despre cum vor încerca să copieze, în speranța că vor reuși să treacă examenul. ”Mi-am salvat cursul în telefon și am verificat, se vede bine, aș putea să copiez de acolo. Sper doar să nu mă vadă profesoara că am telefonul, că știi că nu ne lasă cu telefoanele”, îi explica un student colegului său, în curtea campusului Universității ”Ovidius” Constanța (UOC). Alte studente discutau despre cum au copiat la examen din suportul de curs pe care îl aveau. ”Îmi era frică să nu mă prindă când citeam din curs, dar am reușit să scriu puțin, așa că eu cred că o să iau notă de trecere”, povesteau tinerele la ieșirea din examen. Profesorii spun că prind frecvent studenții copiind, fie din cursuri sau de pe fițuici, fie folosind telefoanele de ultimă generație. ”Când folosesc telefoanele sau copiatul cu ajutorul căștilor handsfree, sunt mai greu de prins. Uneori auzim în liniștea examenului o voce în casca vreunui student, dar e mai greu. De aceea, încercăm să înlocuim, când este posibil, examenul scris cu cel oral”, a spus decanul Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul UOC, lect. Emanuel Plopeanu.

TOTUL E SĂ STAI... RELAXAT! La ”Ovidius”, dar suntem convinși că nu este singura universitate, studenții se laudă că au reușit să-i copieze și pe cei mai exigenți profesori. ”Am copiat la anatomie. Mulți colegi mi-au spus că sunt nebun, dar chiar l-am copiat pe fostul decan. Recunosc, era să fac infarct. Nu vreau să dezvălui metoda, pentru că aș vrea să mai încerc și la alte examene. Învăț, nu zic nu, că doar o să fiu doctor, dar mi se pare inuman să învăț, pentru o singură sesiune, mii de pagini. Eu cred că ce se cere, totuși, e prea mult. Să fim serioși, nimeni nu învață atât”, a spus, sub protecția anonimatului, un student medicinist constănțean. Și nu este singurul care a povestit, desigur, sub protecția anonimatului, că a avut curaj să-i copieze și pe cei mai de temut profesori. Tinerii mediciniști se plâng că programa este mult prea stufoasă și că multe dintre informații sunt absolut inutile. ”Ne pierdem timpul cu lucruri de care nu o să ne lovim niciodată. Pentru ce să-mi încarc memoria cu unele lucruri nefolositoare? Am tot timpul să mă perfecționez în timpul rezidențiatului. Așa că vreau să-mi păstrez neuronii intacți. E adevărat că risc un atac de panică, dar e singura soluție”, crede tânărul. Un altul, mai curajos, ne-a dezvăluit metoda de copiat: ”Sub cămașă, pe care, desigur, o închid până la ultimul nasture, am un adevărat sistem. L-am procurat din timp, de la colegi ai Facultății de Politehnică din București. 500 de lei am dat pe el. Ei sunt ași în așa ceva. În ureche am o cască de culoarea pielii, sunt căști și cu magnet, dar e cam riscant. Am un telefon pe care-l țin deschis, iar de partea cealaltă a firului este persoana care-mi dictează. I-am dat lista cu subiecte, iar el le citește, pe rând, rar. Atunci când ajunge la subiectul pe care eu trebuie să-l scriu, eu tușesc. Abia atunci începe să-mi dicteze. Pentru ca profesorul să nu se prindă, trebuie să stau cât mai relaxat. Am colegi care au fost la un pas de atac de panică, au transpirat, s-au înroșit la față și aveau palpitații. Au ieșit din clasă. Eu n-am avut nimic. Așa am copiat-o pe profa de genetică. E imposibilă acea materie”, a dezvăluit un alt student al UOC. O altă metodă care, spun studenții, funcționează este cea cu ceasul. ”Mi-am salvat toate cursurile în... ceas. Am făcut o super-investiție, are memorie mare. Ecranul este negru, nu se vede nimic. Doar când apăs eu pe buton se poate vedea”, a mărturisit un alt student al UOC.

SUPRAVEGHERE CLASICĂ Decanul Facultății de Medicină a UOC, conf. dr. Dan Iliescu, a declarat, pentru ”Telegraf”, că profesorii nu au voie să pună mâna pe studenți, să-i percheziționeze atunci când intră în săli. ”Profesorii îi supraveghează atent pe studenți. La testele scrise, ei sunt așezați în bănci câte unul, cu spații între ei. Ne străduim ca totul să se desfășoare cât mai corect”, a declarat decanul. Pentru a descuraja copiatul folosind telefoanele mobile, de exemplu, nu ar fi exclus ca, nu peste mult timp, universitățile să achiziționeze echipamente de bruiaj care să lase fără semnal telefoanele din sală. Totul, însă, trebuie să fie omologat, în condițiile în care unele aparate de bruiaj ar putea fi dăunătoare organismului. ”Am putea fi acuzați că supunem studenți la unele radiații. Vom vedea în ce măsură, pe viitor, vor putea fi montate unele sisteme”, a adăugat conf. dr. Iliescu.