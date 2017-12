Cei mai iubiţi şefi de companii

Dacă Facebook apare pe primele locuri ale multor liste ale celor mai dezirabile locuri de muncă, fondatorul şi directorul general al companei, Mark Zuckerberg, conduce topul celor mai iubiţi directori generali de companii, din perspectiva angajaţilor. Astfel, Mark Zuckerberg este cel mai iubit CEO, potrivit unui top realizat de Glassdoor şi preluat de Business Insider. Şeful Facebook este de multe ori descris drept ciudat, însă odată ce se obişnuiesc, angajaţii devin loiali. Lista celor mai iubiţi şefi este dominată de executivi din domeniile IT, consuldanţă şi financiar. Din 50 de directori... iubiţi, singura femeie care apare pe listă este Sharen Turney, CEO la Victoria\'s Secret, pe locul 42. Zuckerberg este urmat în top de co-directorii producătorului german de software SAP, Bill McDermott şi Jim Hagemann Snabe. Pe locul al treilea se găseşte Dominic Barton de la McKinsey and Co., urmat de Jim Turley, CEO-ul Ernst & Young. Paul Jacobs, directorul general al Qualcomm, devenit cel mai mare producător de microprocesoare din lume, odată cu explozia smartphone-urilor şi tabletelor, este pe locul 8. Pe poziţia a 11-a se găseşte cofondatorul Google Larry Page. Tot în domeniul IT, angajaţii Nvidia sunt ataşaţi de CEO-ul Jen Hsun Huang, care s-a clasat pe locul 15. Jeff Bezos de la Amazon.com apare pe locul 16, urmat imediat de Hans Vestberg, şeful Ericsson. Directorul general al Apple, Tim Cook, este pe 18. Şeful Intel, Paul Otellini, este pe locul 21 în topul celor mai iubiţi şefi de companii. Locul 19 îi revine CEO-ului Starbucks, Howard Shultz.