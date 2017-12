Cei mai mulţi români, nemulţumiţi de asistenţa medicală din spitale!

Ieri, ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a prezentat situaţia sesizărilor după prima lună de funcţionare a centrului “Ce te doare?”, înfiinţat pentru a înregistra deficienţele semnalate de către pacienţi şi medici în cadrul sistemului de sănătate. Primele statistici arată că, în perioada 29 ianuarie - 20 februarie au fost transmise Ministerului Sănătaţii (MS) aproximativ 2.000 de mesaje telefonice şi 400 de e-mail-uri. Aproximativ 60% dintre acestea se referă la problemele întîmpinate de către pacienţi, legate de acordarea asistenţei medicale în general, în timp ce sesizările cadrelor medicale vizează în principal lipsa oportunităţilor de exercitare a profesiei. Potrivit ministrului Sănătăţii, dr. Bazac, toate sesizările au fost înregistrate şi fie soluţionate telefonic, în cazul în care acest lucru a fost posibil, fie direcţionate către compartimentele specializate din cadrul MS, în vederea derulării investigaţiilor necesare sau a integrării în măsuri şi programe de îmbunătăţire a sistemului de sănătate. În urma centralizării, mesajele pot fi clasificate astfel: 61% se referă la deficienţele în asigurarea asistenţei medicale în spitale (întîrziere ambulanţe, echipamente nefuncţionale, prezumtive cazuri de malpraxis, conduita medicilor, lipsa supravegherii bolnavilor aflaţi sub tratament în spitale, lipsa medicamentelor în spitale etc.); 14% semnalează deficienţe în asigurarea asistenţei medicale ambulatorii (lipsa medicilor de familie, practici ale medicilor de familie, prescrierea de medicamente, programul medicilor de familie); 13% vizează probleme ale medicilor (lipsa posturilor, dotări insuficiente, relaţia cu superiorii, salarii mici, sumele pe care medicii le primesc de la CNAS); 7% se referă la probleme legate de medicamente (lipsa medicamentelor în anumite judeţe, solicitări de reintroducere a unor medicamente în lista de compensate); 3% reprezintă recomandări pentru funcţionarea sistemului de sănătate (asigurări medicale, fluxuri în spitale); 2% semnalează probleme care ţin de responsabilitatea Case Naţionale de Asigurări de Sănătate (contribuţia pentru asigurarea de sănătate a persoanelor fizice fară venituri, modul de achiziţionare a dispozitivelor medicale, lipsa sau întîrzieri ale răspunsurilor la interogări în scris etc.).

Mesaje primite la centrul “Ce te doare?”...

Vă prezentăm cîteva dintre mesajele adresate MS: “Sînt rezident de an terminal în specialitatea chirurgie pediatrică şi mi s-a luat şansa de a obţine un loc de muncă ca şi rezident de ultim an, prin blocarea posturilor. Nu vi se pare, d-le ministru, un non sens ca pensionarii să lucreze în continuare pentru că nu sînt medici, dar în acelaşi timp posturile sînt blocate? Sau noi, cei tineri trebuie neapărat să părăsim ţara? Vă rugăm, ajutaţi-ne şi deblocaţi posturile! Eu chiar nu aş vrea să plec din ţară! Fac cu drag ceea ce fac şi cred că sînt destui copii aici pe care i-aş putea ajuta. Vă mulţumesc!”. Un alt mesaj a venit din partea unui asigurat, salariat în cadrul unei sociatăţi private: “Sînt cetăţean român, locuiesc în România şi aş avea o nemulţumire referitoare la sistemul nostru sanitar, în ceea ce priveşte modul în care ar trebui să se raporteze medicul de familie la pacienţii săi. Sînt angajat la o întreprindere privată şi sînt plătitor de CAS. Aş dori să ştiu dacă este normal ca medicul de familie să perceapă anumite sume de bani pentru o trimitere (10 lei) sau o adeverinţă medicală (20 lei). Iar în cazul în care medicul este solicitat la domiciliu, suma este de 50 lei”. O altă sesizare a venit din partea unui medic specialist: “Sînt medic specialist de stomatologie generală la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţa Jebel Timiş şi v-am trimis o fotografie din cabinet ca să vedeţi dotarea pe care o am pentru a trata bolnavii din spital. Dacă nu vă vine să credeţi, puteţi să veniţi să vă convingeţi. Aparatura este din 1965, de cînd s-a înfiinţat spitalul. În plus, cabinetul este de urgenţe stomatologice conform OG 124, dar în România cod de urgenţă în stomatologie au doar pansamentul calmant, drenajul endodontic, fracturile, reparaturile de proteze, abcesul parodontal şi tratamentul gingivostomatitei. Vă rog foarte mult să cereţi ca şi extracţia dentară să aibă cod de urgenţă pentru ca este inuman ca un om care nu are bani să se milogească la Urgenţă lună de lună pentru un drenaj şi mai mult decît atît, CNAS nici nu decontează medicilor dentişti serviciile de urgenţă dacă îşi depăşesc plafonul”. Ministrul Sănătăţii a ţinut să le mulţumescă tuturor celor care luat legătura cu MS prin intermediul liniei “Ce te doare?” pentru că, datorită lor, radiografia sistemului de sănătate este acum mai clară. El încurajează în continuare atît pacienţii, cît şi cadrele medicale să sune sau să scrie la “Ce te doare?”. „În felul acesta vom putea ajusta permanent agenda noastră, astfel încît aceasta să se suprapună cît mai bine nevoilor reale ale sistemului”, a conchis dr. Ion Bazac.