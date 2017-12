Cei mai populari artişti pe scena muzicală a anului 2009

Anul 2009 pe scena muzicală internaţională a fost marcat de o infuzie de artişti tineri în elita concertistică mondială, care vin să se alăture unor veterani precum Madonna şi U2, situaţi în fruntea topului celor mai populare turnee, dar şi de dispariţia regelui muzicii pop, Michael Jackson.

12 artişti din clasamentul celor mai profitabile 25 de turnee ale anului au depăşit pragul de un milion de spectatori, iar Madonna şi U2 s-au situat în fruntea clasamentelor celor mai populare turnee din 2009, cu 2,1 milioane de spectatori, respectiv 3 milioane de spectatori, potrivit Billboard Boxscore. În privinţa încasărilor, cinci turnee au depăşit pragul de 100 de milioane de dolari, iar 18 artişti au trecut de limita celor 50 de milioane de dolari. Pe prima poziţie s-a situat trupa irlandeză U2, care a obţinut, cu turneul mondial 360° Tour, 311,6 milioane de dolari din încasări. Concertele susţinute de U2 în 2009 fac parte din prima etapă a acestui turneu mondial, iar strategia trupei irlandeze de mărire a capacităţii scenice, cu ajutorul unei uriaşe scene mobile rotative, o premieră în domeniu, a avut rezultatele scontate. Fiecare concert a generat încasări medii de 7 milioane de dolari, fiind urmărit, în medie, de aproape 70.000 de spectatori, un nou record în domeniu. Cu alte 50 de concerte programate pentru 2010, cei de la U2 au toate şansele să depăşească 600 de milioane de dolari din încasările pentru un turneu mondial şi să depăşească recordul deţinut de turneul Bigger Band al trupei britanice Rolling Stones, care în perioada 2005-2007 a generat încasări de 558 de milioane de dolari.

Cea de-a doua parte a turneului mondial Sticky & Sweet al Madonnei a obţinut încasări de 222 de dolari în 2009, fiind turneul cu cele mai mari încasări al unui artist solo - 4,8 milioane de dolari şi o medie de 47.565 de spectatori. Bruce Springsteen şi-a continuat maratonul alături de E Street Band şi în 2009, cu turneul Working on a Dream, care a generat încasări totale, în acest an, de 156,3 milioane de dolari, dintr-un total de 72 de concerte, la care au asistat 1,7 milioane de spectatori. Revenirea trupei AC/DC în circuitul show-urilor live, după o absenţă de opt ani, s-a produs în 2009, turneul mondial de promovare al albumului “Black Ice” generând încasări de 135,3 milioane de dolari, iar concertele susţinute de rockerii australieni pe marile stadioane ale lumii au fost urmărite de 1,6 milioane de spectatori.

Pink reprezintă una dintre surprizele clasamentului turneelor din 2009, cântăreaţa americană depăşind nume sonore ale muzicii internaţionale. Anul acesta, ea a obţinut încasări de 102,9 milioane de dolari, iar la spectacolele sale au participat 1,5 milioane de spectatori. Compozitorul şi violonistul olandez Andre Rieu s-a situat pe poziţia a şasea în acest clasament, cele 112 de spectacole pe care le-a susţinut în 2009, urmărite de 834.992 de spectatori, au cumulat încasări de 95,8 milioane de dolari. Cel de-al doilea an din turneul mondial de promovare al albumului “Viva la Vida or Death and All His Friends” al trupei britanice Coldplay a continuat într-o notă remarcabilă, generând venituri de 84 de milioane de dolari şi strângând un total de 1,2 milioane de spectatori. Grupul american The Jonas Brothers a dovedit că se află în continuare pe o pantă ascendentă, raportând în 2009 încasări de 73,3 milioane de dolari şi peste un milion de spectatori plătitori la cele 62 de concerte susţinute în acest an.