Cel mai amplu plan de reformă a pensiilor din Marea Britanie

Creşterea speranţei de viaţă a pensionarilor şi angajaţilor a generat, anul trecut, costuri suplimentare de 20 de miliarde de lire sterline (37,6 miliarde dolari) pentru programele de pensii ale companiilor britanice, potrivit unui studiu publicat de firma KPMG. Potrivit sondajului realizat în rîndul a 200 de companii din Marea Britanie, la sfîrşitul anului trecut, firmele se aşteptau ca angajaţii să trăiască cu aproape un an mai mult, faţă de studiul efectuat în 2004. Speranţa de viaţă este de 84,4 de ani (19,4 ani peste 65 de ani, vîrsta pensionării), cu un an mai mult decît în 2004. Anul adăugat la speranţa de viaţă a majorat cu 20 de miliarde de lire sterline datoriile la programele de pensii, care totalizează, în cazul companiilor britanice listate public, circa 500 de miliarde de lire sterline. Cele mai afectate sînt firmele din sectorul financiar, la care speranţa de viaţă depăşeşte cu un an media consemnată în cazul celorlalte firme.

Guvernul Marii Britanii a prezentat, joi, un plan ambiţios de reformă a sistemului de pensii, care prevede creşterea vîrstei de pensionare la 68 de ani, precum şi înscrierea automată a angajaţilor într-un program naţional de contribuţii. În cadrul celui mai amplu proiect de reformă a sistemului de pensii din ultimii 60 de ani, Executivul susţine planul de înscriere automată a angajaţilor în programul naţional de economisire, care ar putea contribui la reducerea deficitului în domeniu, estimat la 57 de miliarde de lire sterline (107 miliarde dolari). Deficitul sistemului de pensii din Marea Britanie este echivalent cu aproximativ 5% din Produsul Intern Brut (PIB).

Premierul Tony Blair, care a calificat momentul drept "o zi de referinţă", a declarat că ideea este de a construi ceva durabil, viabil şi pentru generaţiile viitoare şi care să ofere un mijloc sustenabil şi accesibil de economisire pentru pensii. Ca şi în cazul altor state europene, fenomenul de îmbătrînire a populaţiei reprezintă un potenţial pericol social pentru Marea Britanie, unde şapte milioane de persoane nu fac economii suficiente pentru bătrîneţe. Creşterea speranţei de viaţă, natalitatea scăzută şi economiile insuficiente au făcut din sistemul de pensii o problemă politică dificilă atît în Marea Britanie, cît şi în restul lumii. Partidele de opoziţie sprijină planul guvernului laburist, bazat pe recomandările comisiei pentru pensii condusă de Adair Turner, a cărui carieră combină afacerile cu politica şi activitatea academică.

Proiectul guvernului va face sistemul de pensii de stat mai generos, prin majorarea anuală a pensiilor, în funcţie de profituri şi nu de inflaţie. Schimbările ar urma să fie implementate din 2012, în funcţie de starea finanţelor publice, dar nu mai tîrziu de sfîrşitul viitorului mandat parlamentar, respectiv anul 2015. Vîrsta de la care britanicii vor putea beneficia de pensie de stat va creşte treptat pînă la 68 de ani, pînă în anul 2026. În prezent, vîrsta de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 de ani în cazul femeilor. Reforma va îmbunătăţi considerabil situaţia femeilor, multe dintre acestea contribuind prea puţin pentru a avea dreptul la o pensie de stat, din cauza timpului alocat creşterii copiilor. Pînă în 2010, 70% dintre femeile cu vîrsta de pensionare vor beneficia de pensie de stat, comparativ cu 30% în prezent, a declarat secretarul pentru Pensii, John Hutton.

Ministrul de Finanţe, Gordon Brown, a declarat că noul program de pensii va costa în continuare 5,2% din PIB, pînă în 2020, ponderea urmînd să crească pînă la 6,7% din PIB, în 2050. Planul include un nou sistem naţional de economisire, în care angajaţii firmelor care nu au planuri private de pensii vor fi înscrişi automat. Salariaţii, cu excepţia celor care refuză, trebuie să contribuie cu 4% din venituri, în timp ce contribuţia angajatorilor va fi de minim 3%. Pentru sprijinirea companiilor, contribuţia acestora va fi eşalonată pe parcursul a trei ani, la o rată de 1%.