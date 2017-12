Cel mai aşteptat film al anului 2011

Animaţia “Toy Story 3 / Povestea jucăriilor 3” este filmul cu cele mai mari încasări ale anului, respectiv 1,06 miliarde de dolari obţinuţi din vânzarea de bilete în toată lumea, primele zece locuri ale box-office-ului mondial arătând că 2010 a fost anul peliculelor pentru întreaga familie. Pe locul 2 în topul încasărilor se află ecranizarea “Alice in Wonderland / Alice în Ţara Minunilor”, care a realizat încasări de circa un miliard de dolari. În afară de “Toy Story 3”, în Top 10 se află alte trei animaţii, “Shrek Forever”, “Despicable Me” şi “How to Train Your Dragon”. Singurul intrus printre filmele pentru întreaga familie este filmul SF “Inception / Începutul”, aflat pe locul patru, cu încasări de peste 821 milioane de dolari. De remarcat şi că locul ocupat de un anumit film în clasamentul încasărilor nu înseamnă automat şi un număr mai mare de spectatori în raport cu altă peliculă, în condiţiile în care, la producţiile 3D, preţul biletului de intrare este mai mare decât la celelalte.

Noul an se anunţă în continuare favorabil cinematografiei. “Harry Potter and Deathly Hallows - Part 2 / Harry Potter şi Talismanele Morţii - Partea a doua” este cel mai aşteptat film al anului viitor, în condiţiile în care prima parte a filmului încă rulează în cinematografe. Potrivit uinui sondaj pe fandango.com, filmul este aşteptat pe marile ecrane de bărbaţi şi de femei, în aceeaşi măsură. Filmul, care va avea premiera în luna iulie, a fost menţionat de 26% dintre bărbaţii participanţi la sondaj şi de 24% dintre femeile implicate. Împărţirea preferinţelor în funcţie de gen a fost mai mare în ceea ce priveşte pelicula de pe poziţia a doua. Dacă femeile au ales “The Twilight Saga: Breaking Dawn / Saga Amurg: Răsăritul”, bărbaţii au ales “The Hangover 2 / Marea mahmureală 2”. Alte filme care au fost menţionate de către utilizatori au fost “Black Swan” cu Natalie Portman, care a fost votată de către 10% dintre bărbaţi ca fiind cea mai sexy femeie din cinema. Penelope Cruz a fost votată cea mai sexy femeie din cinema, adunând 7% din voturile femeilor. Angelina Jolie a fost aleasă cea mai sexy actriţă de film, în egală măsură de către bărbaţi şi femei. Cu un număr egal de voturi din partea bărbaţilor şi femeilor, Johnny Depp a fost ales cel mai sexy bărbat din cinema, urmat de Ryan Reynolds şi Robert Downey Jr.. Sondajul a fost realizat cu peste 1.000 de participanţi, în perioada sărbătorilor de Crăciun.