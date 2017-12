La 96 de ani, indianul Ramjit Raghav tocmai a devenit ”proaspăt” tătic, pentru a doua oară. Am putea spune că şi-a dublat titlul de cel mai bătrân tată din lume, atribuit prima dată după fiul său cel mare, Karamijit, care are acum 2 ani. Ramjit Raghav locuieşte în Haryana, în nordul Indiei şi a devenit cel mai bătrân tată din lume la vârsta 94 de ani, când soţia sa, Shakuntala, de 53 de ani, i-a adus pe lume un fiu, pe nume Karanjit. Cei doi au fost nespus de fericiţi că au devenit în sfârşit părinţi, mai ales că societatea indiană îi priveşte cu dispreţ pe cei care nu au copii. În luna septembrie însă li s-a născut al doilea fiu, iar Ramjit Raghav are o singură explicaţie: voia Domnului. Când Shakuntala s-a dus la spital să-i nască al doilea copil, iar Ramjit a venit să îşi vadă fiul, medicii au râs când le-a spus că el este tatăl. Au fost nevoiţi să îşi ceară scuze, după ce au venit şi rezultatele testului ADN.

Ramjit Raghav le doreşte fiilor săi un viitor mult mai bun. ”Am fost fermier toată viaţa, dar pe băieţii mei vreau să-i văd înalţi funcţionari guvernamentali. E bine că mai am un fiu. Dacă moare unul dintre ei, Doamne fereşte, tot voi avea unul care să îmi ducă numele mai departe”, spune acesta. Bărbatul este convins că dieta lui zilnică, bazată pe alune, lapte şi unt, îi întreţine sexualitatea activă. Când a întâlnit-o pe Shakuntala, acum 22 de ani, Ramjit Raghav era văduv de 25 de ani. Îi muriseră şi toate prietenele pe care le avusese. S-a întâlnit cu Shakuntala în moschee, iar el a rugat-o să vină să stea cu el. Femeia nu avea nici familie, nici prieteni, iar el voia să o ajute. A cerut-o în căsătorie şi ea a acceptat.