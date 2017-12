Cel mai bine vândut album din ultimul secol în Marea Britanie

Albumul ”Back to Black”, lansat de Amy Winehouse în 2006, a devenit cel mai bine vândut album din Marea Britanie, în secolul XXI, după ce a ajuns la 3,26 milioane de exemplare. Discul lui Amy Winehouse a doborât astfel recordul stabilit de ”Back to Bedlam” al lui James Blunt, care s-a vândut în 3,25 de milioane de copii. Vânzările înregistrate de ”Back to Black” au crescut considerabil în săptămânile de după decesul cântăreţei, produs la data de 23 iulie. Pe locul trei în clasamentul celor mai vândute albume ale secolului XXI din Marea Britanie se află Dido cu materialul discografic ”No Angel”, cu 3,07 milioane de exemplare.