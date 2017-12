”The Tales of Beedle the Bard” de J. K. Rowling, un spin-off al seriei Harry Potter a devenit cel mai bine vîndut volum din lume în 2008. Cartea s-a vîndut în 367.625 de copii în primele trei zile după lansarea în librării, ce a avut loc pe data de 4 decembrie şi stabileşte astfel un nou record, pentru că depăşeşte de cinci ori vînzările înregistrate în primele trei zile de la lansare de Guinness Book Records 2008, 73.000 de exemplare, potrivit companiei specializate în cercetări de piaţă, Nielsen BookScan. Succesul înregistrat de această colecţie de poveşti scurte, care totalizează 109 pagini, pe care J.K. Rowling nu a dorit iniţial să o publice, demonstrează încă o dată fascinaţia pe care autoarea continuă să o exercite asupra cititorilor săi şi asupra industriei de profil. Alte titluri importante lansate în acest an au fost ”How to Cheat at Cooking” de Delia Smith, cu 49.000 de exemplare vîndute în două zile şi ”Devil May Care”, noua carte care îl are ca personaj principal pe James Bond, semnată de Sebastian Faulks, cu 44.000 de exemplare vîndute în patru zile.

În România, cea mai nouă carte semnată de J.K. Rowling a apărut la librăria Nautilus-English Books din Bucureşti. Cartea de basme ”Tales of Beedle the Bard” a fost scrisă de mînă, în şapte exemplare şi ilustrată de scriitoarea britanică J.K. Rowling. Coperţile cărţilor sînt din piele şi decorate cu pietre semipreţioase sau argint. Şase exemplare au fost oferite celor care au fost cei mai implicaţi în publicarea cărţilor seriei Harry Potter în cursul ultimilor 17 ani. Cel de-al şaptelea exemplar a fost scos la licitaţie în interes caritabil şi a fost vîndut companiei Amazon, pentru suma de 1,95 milioane de lire sterline, echivalentul a 2,71 milioane de euro. Compania Amazon s-a asociat cu editurile britanică Bloomsbury şi americană Scholastic în vederea lansării acestui volum de basme. Companiile au precizat că încasările din vînzări şi sumele primite pe drepturile de autor asupra cărţii de basme vor reveni organizaţiei caritabile Children\'s Voice, înfiinţată de J.K. Rowling, care se ocupă de ajutorarea copiilor plasaţi în orfelinate, mai ales din Europa de Est, printre care şi în România.