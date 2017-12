Cel mai bogat rus şi-a vândut participaţia la Facebook

INVESTIŢIE RECUPERATĂ Mail.ru Group, controlat de miliardarul Alişer Usmanov, cel mai bogat rus, a ieşit din acţionariatul Facebook, prin vânzarea participaţiei de 0,6%, pentru mai mult de 525 milioane de dolari, după creşterea puternică a acţiunilor reţelei de socializare în ultimele două luni. Mail.ru, care deţine numeroase site-uri populare în Rusia, a anunţat ieri că a vândut 14,2 milioane de acţiuni Facebook în perioada iulie - august, reprezentând 0,6% din compania americană. Acţiunile Facebook au urcat cu 57% în acest an şi au depăşit cotaţia de la listarea din mai 2012, iar capitalizarea de piaţă a companiei a ajuns la 102 miliarde de dolari. Compania a atras 16 miliarde de dolari prin listarea la bursă, cea mai mare ofertă publică iniţială derulată vreodată în sectorul IT. Facebook a anunţat pentru trimestrul al doilea venituri de 1,8 miliarde de dolari, în urcare cu 53% faţă de nivelul din perioada corespunzătoare a anului trecut. Profitul net al companiei a avansat la 333 milioane de dolari, faţă de o pierdere de 157 milioane de dolari în aprilie - iunie 2012. Facebook a precizat că 41% din veniturile din publicitate obţinute în trimestrul al doilea au fost generate de smartphone-uri şi tablete, datorită noilor produse şi servicii dezvoltate de companie. Reţeaua a ajuns la 1,15 miliarde utilizatori activi la jumătatea acestui an.

Alişer Usmanov, cel mai bogat rus, a investit devreme la Facebook, intrând în acţionariatul companiei în urma unei majorări de capital derulate în 2009 pe piaţa privată. Mail.ru a ieşit, în etape, din acţionariatele Facebook, Groupon şi Zynga, pentru a investi în propriile operaţiuni de socializare online şi jocuri. Alişer Usmanov a anunţat în luna aprilie că a investit 100 de milioane de dolari în acţiuni Apple. Cu o avere estimată la 20,4 miliarde de dolari, Alişer Usmanov este cel mai bogat rus şi este cotat de Bloomberg pe locul 34 în topul miliardarilor lumii.

ESTIMĂRI NEGATIVE Nu se poate însă vorbi despre profit, anul acesta, pentru Ford Europe, GM Europe, Fiat şi Peugeot-Citroen, care vor înregistra pierderi cumulate de 4,9 miliarde de euro în Europa, similare cu cele din 2012, din cauza cererii care se află la cel mai redus nivel din ultimele două decenii, a anticipat Moody’s. Acţiunile companiilor din sectorul auto au fost cotate în scădere, miercuri, în urma publicării raportului agenţiei de evaluare financiară, care consideră că situaţia de pe piaţa europeană este de nesuportat. Aceste companii vor fi afectate în mod special pentru că sunt mai vulnerabile la declinul vânzărilor de maşini din Spania, Italia şi Franţa. Conform analizei, estimările reduse referitoare la vânzările de maşini în Franţa şi Italia vor fi compensate de creşterea peste aşteptări din Marea Britanie. La nivel global este prognozat, pentru acest an, un avans de 3,2% al livrărilor de vehicule. În luna iunie, vânzările de maşini din UE au scăzut la cel mai redus nivel din 1996, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), iar analiştii au avertizat că datele vor continua să se înrăutăţească. Moody’s consideră că vânzările auto din Europa Occidentală au atins nivelul minim în acest an şi vor creşte cu 3% în 2014. Agenţia a revizuit însă estimarea pentru anul viitor de la un avans de 5% anticipat anterior.

SE CAUTĂ CUMPĂRĂTOR Producătorul canadian de smartphone-uri BlackBerry, aflat în dificultate după scăderea puternică a vânzărilor în ultimii ani, intenţionează să încheie, până în noiembrie, licitaţia şi negocierile pentru vânzarea companiei. Compania a anunţat în luna august că a desemnat o comisie specială, formată din membri ai consiliului de administraţie, pentru a căuta alternative strategice. În perioada următoare, BlackBerry a purtat discuţii preliminare cu mai mulţi investitori interesaţi să preia compania, parţial sau integral, a afirmat una dintre surse, precizând că a fost stabilită o listă de potenţiali investitori, iar negocierile pentru vânzare ar putea începe în scurt timp.

Conducerea BlackBerry vrea o soluţie rapidă, însă nu este clar dacă negocierile iniţiate de companie se vor materializa într-o ofertă concretă de preluare. Printre investitorii interesaţi să investească la BlackBerry se numără mai multe instituţii financiare din Canada şi SUA, printre care Canada Pension Plan Investment Board, un fond de administrare de pensii, şi fondul de capital de risc Bain Capital. Compania canadiană a intrat în atenţia unor producători de electronice din Asia, printre care grupul chinez Lenovo. Anterior, zvouri din piaţă indicau că gigantul american Microsoft ar fi interesat să preia BlackBerry pentru a-şi extinde prezenţa în domeniul producţiei de electronice şi a-şi consolida poziţia pe segmentul mobil. Microsoft a optat însă pentru preluarea diviziei producătoare de telefoane mobile a companiei finlandeze Nokia. Microsoft şi Nokia au depăşit BlackBerry pe piaţa smartphone în trimestrul al doilea al acestui an, la doi ani după încheierea unui parteneriat strâns prin care se doreşte impunerea sistemului de operare Windows Phone drept un al treilea jucător relevant pe piaţa dispozitivelor mobile, ca alternativă la Apple iOS şi Google Android, care domină în prezent sectorul.

BlackBerry nu a ţinut pasul cu transformarea rapidă a industriei mobile după lansarea iPhone în 2007, situaţie similară cu cea a Microsoft şi Nokia. În 2007, BlackBerry genera jumătate din vânzările de smartphone-uri din SUA, iar acţiunile companiei au depăşit pentru o perioadă pragul de 200 de dolari. În prezent, BlackBerry se tranzacţionează pe bursă la circa zece dolari. Săptămâna trecută, unul dintre membrii comisiei speciale de la BlackBerry a afirmat că grupul ar putea vinde anumite active, focusând activităţile pe o anumită nişă, fără a preciza care. Totodată, surse apropiate situaţiei au declarat recent că BlackBerry ia în calcul vânzarea serviciului de mesagerie, apreciat în mediul business şi în zona instituţiilor guvernamentale pentru securitatea oferită utilizatorilor. BlackBerry a angajat banca JPMorgan Chase pentru a se ocupa de vânzarea companiei.