Cel mai bun aged Gin Colombian poate fi gasit la 24drinks.ro

Bautorii de gin sunt adesea comparati cu bautorii de vin, deoarece ambele bauturi sunt destul de pretentioase si necesita o sticla de calitate pentru a descoperi adevarata aroma a bauturii. Magazinul 24drinks.ro ofera o gama vasta de bauturi precum: gin, whisky, vodka, rom, tequila, cognac, etc.

Sticla de aged Gin Colombian este considerata un rasfat in cercul consumatorilor de gin. Acest gin Columbian este fabricat de marele producator Dictator si este renumit la nivel mondial pentru aromele sale.

Ginul columbian Ortodoxy al lui Dictador nu este chiar ceea ce te-ai putea astepta sa fie de la o distilerie de rom. Ingredientul de baza al ginului Ortodoxy este trestia. Fiecare planta este distilata separat inainte de a fi amestecata. Apoi, ginul rezultat este maturat in butoaie. Deoarece Dictador este o distilerie de rom, ginul este depozitat in butoaie de stejar folosite anterior pentru a tine romul. Ortodoxy petrece treizeci si cinci de saptamani in butoaie din lemn, inainte de a fi filtrata pana cand este complet limpede.

Care sunt aromele ce inconjoara acest gin de la Dictator?

Are o nota puternica in partea de ienupar / angelica a aromei, oferind in plus un usor indiciu de balsam de lamaie si melisa. Reteta Ortodoxy de la Dictador nu este strict ortodoxa, dar este aproape. Ortodoxy are note de ienupar placute pe tot gustul. In mijlocul gurii exista o nota de coaja de lamaie si o multime de condimente calde de pamant. Avem angelica, coriandru, cardamom si o nuanta fructata, oferindu-i o usoara nota de placinta cu afine. Celalalt lucru pe care l-am observat a fost simtul superb pe care il lasa in cavitatea bucala. Ortodoxy are un caracter deosebit de uleios si gros.

Ginul colombian Ortodoxy Dictador invechit se termina cu o aroma piperata si de ghimbir, impreuna cu coaja amara de portocale si fructe de padure si ienupar. Finalul ne aminteste de romul alb, cu o aroma usoara, dar distinctiva, a trestiei distilate.

Ce este mai exact ginul?

Gin trebuie sa fie un spirit neutru distilat din ceva natural precum graul, orzul, cartofii sau strugurii.

Aromele unui gin provin din plante botanice (adica ierburile, semintele, florile, plantele sau condimentele adaugate in timpul productiei) si, in mod crucial, toate ginurile trebuie sa contina ienupar. De fapt, aroma predominanta trebuie sa fie de ienupar, altfel bautura nu poate fi definita ca gin, prin lege. Trebuie sa existe cel putin 37,5% alcool pur in volumul total de lichid (acesta este „A.B.V” pe care il puteti vedea pe eticheta).

In categoria generala, exista trei tipuri traditionale de gin: London Dry, Plymouth Gin si Old Tom gin - vezi mai jos diferentele dintre fiecare dintre acestea. Cu toate acestea, unele tipuri de gin modern si inovator nu se mai incadreaza in niciuna dintre aceste categorii!

Ginul aromatizat, lichiorurile de gin si ginul sloe sunt toate diferite de ginul traditional in cateva moduri semnificative.

Definitia dictionarului pentru “gin” este aceea a unei bauturi neutre din cereale, distilata cu plante botanice, cu o aroma predominanta de ienupar. Singurul lucru pe care trebuie sa-l aiba in comun toate ginurile sunt boabele de ienupar, dar ginurile se diferentiaza dupa aroma distincta de pin-y intr-o varietate de miresme. Nu exista un raport prescris, nu exista o cantitate de ienupar care este ceruta de lege. Definitia mentioneaza doar „aroma predominanta a ienuparului”. Alte produse botanice comune ale ginului includ coriandru, coji de citrice (portocala amara, lamaie, grapefruit), radacina si seminte de angelica, lemn dulce, radacina de orris, migdale amare, nucsoara, scortisoara si anason, pentru a numi cateva.

Reguli importante pentru consumul de gin:

Beti gin simplu. Daca beti o bautura spirtoasa, o beti fara niciun preparat suplimentar. Aceasta inseamna fara racire, fara gheata si fara amestec. Pentru a va bucura de gin in acest fel, turnati o masura standard, adica 44 ml, de gin intr-un pahar de cocktail. Beti ginul incet si cu inghitituri mici, astfel incat sa puteti aprecia aromele.

Ginurile moderne sunt preparate intr-o varietate de moduri si cu multe ingrediente diferite. Aromele pe care le puteti gusta atunci cand savurati ginul includ note florale, fructe de padure, indicii citrice si ierburi. Un pahar de cocktail special pentru gine este un pahar scurt si lat care contine intre 177 si 237 ml de lichid.

Cand comandati o bautura, inseamna ca doriti sa fie racita, dar servita fara gheata. Pentru a face acest lucru, turnati o cantitate de gin intr-un agitator de Martini umplut cu gheata. Puneti capacul si agitati bine ginul pentru a-l combina cu gheata. Scoateti capacul, lasand strecuratorul pe agitatorul pentru Martini si turnati ginul in paharul de cocktail. Bucurati-va de gin incet si incercati sa alegeti aromele care fac ginul unic.

In loc sa raciti ginul cu cuburi de gheata, puteti congela sticla timp de cateva ore pentru a o raci. Desi alcoolul nu va ingheta, va face ginul putin mai gros. Pe masura ce ginul se incalzeste, acesta va deveni mai putin vascos si aromele vor deveni mai evidente.

“On the rocks” este un termen de cocktail care inseamna servit peste gheata. Asezati 2 sau 3 cuburi de gheata intr-un pahar clasic si turnati o portie de gin peste gheata. Inainte de a lua o inghititura, invartiti ginul si cuburile de gheata in jurul paharului de cateva ori pentru a ajuta la racirea ginului. Ca intotdeauna, sorbiti ginul incet.

Exista o multime de moduri de a va bucura de o sticla aged Gin Colombian precum cel de la 24drinks!