Cel mai bun cântec de Crăciun în 2013

Piesa ”All I Want For Christmas Is You”, interpretată de Mariah Carey, a fost desemnată Cel mai bun cântec de Crăciun al anului 2013, pentru a doua oară consecutiv, în topul 100 al melodiilor de sărbători, alcătuit de revista ”Billboard”. Cântecul, care a fost interpretat de Mariah Carey la cea de-a 81-a festivitate de aprindere a luminiţelor de Crăciun, ce a avut loc, miercuri, în Rockefeller Center din New York, a obţinut primul loc în top, cu 29.000 de descărcări pe internet şi numeroase difuzări la radio şi televiziune. Pe locul al doilea se situează cântecul clasic al Brendei Lee din anul 1958, ”Rocking Around The Christmas Tree”, iar pe locul al treilea se află ”Jingle Bell Rock”, interpretat de Bobby Helms. Melodia ”Love Is Everything”, lansată recent de Ariana Grande, ocupă locul 15, iar coverul acesteia după clasicul ”Last Christmas” al trupei Wham! se află pe locul 32. Versiunea originală a acestui cântec se află pe locul 11.

În topul 100 al celor mai bune albume de Crăciun pentru 2013 se află albumul ”Duck The Halls: A Robertson Family Christmas”, al familiei Robertson din reality-show-ul ”Duck Dynasty”, urmat de compilaţia de sărbători a lui Kelly Clarkson, ”Wrapped in Red”. Pe locul al treilea se situează albumul de Crăciun al solistei R&B Mary J. Blige, intitulat ”A Mary Christmas”, urmat de ”Christmas”, lansat de Michael Buble în 2011, şi de albumul cântăreţei britanice Susan Boyle, ”Home for Christmas”.