Lungmetrajul ”L’Artiste / The Artist”, care se numără printre favoritele la premiile Oscar din 2012, a fost declarat cel mai bun film al anului, de către Asociaţia Criticilor din San Diego. ”L’Artiste / The Artist” este o comedie romanţată, despre un star de la Hollywood-ul anilor ’20. Pentru a da mai multă autenticitate poveştii, regizorul francez Michel Hazanavicius a ales ca filmul să fie alb-negru şi mut. Aceeaşi organizaţie profesională americană i-a acordat premiul pentru cel mai bun regizor danezului Nicolas Winding Refn, datorită filmului de acţiune ”Drive”, care îl are în rolul principal pe Ryan Gosling. Cel mai bun actor a fost desemnat Michael Shannon, pentru rolul din drama ”Take Shelter”, iar Cea mai bună actriţă a fost aleasă Brit Marling, datorită prestaţiei din SF-ul ”Another Earth”.