”Wreck-It Ralph” a fost desemnat cel mai bun film de animaţie la gala premiilor Annie, distincţii care recompensează cele mai bune producţii animate de cinema şi televiziune şi care indică, de obicei, câştigătorul premiului Oscar pentru animaţie. Nominalizată la zece categorii, producţia Disney a fost recompensată cu cinci premii la cea de-a 40-a gală premiilor Annie, care a avut loc, sâmbătă seară, la Los Angeles. Astfel, în afară de premiul pentru cel mai bun film de animaţie, ”Wreck-It Ralph” a primit trofeele pentru cea mai bună muzică, cel mai bun scenariu, cea mai bună voce de actor, pentru Alan Tudyk şi cea mai bună regie, pentru Rich Moore. Compania Disney a plecat acasă cu zece trofee Annie, în timp ce DreamWorks Animation a obţinut şase, cele mai multe pentru producţia TV ”Dragons: Riders of Berk”, Nickelodeon, trei, iar Laika/Focus Features şi Pixar, câte două.

La gala Annie, premiul pentru cel mai bun scurtmetraj animat i-a revenit peliculei ”Paperman”, de John Kahrs, în timp ce producţia Disney-Marvel ”The Avengers” a plecat acasă cu premiul pentru efecte de animaţie într-un lungmetraj live-action, iar tigrul din filmul ”Life of Pi / Viaţa lui Pi”, de Ang Lee, a primit premiul pentru cel mai bun personaj animat într-o producţie live-action, adică are în distribuţie şi actori reali. Travis Knight a primit premiul pentru cea mai bună animaţie de personaje, pentru ”ParaNorman”, iar Heidi Smith a fost premiată pentru cel mai bun design de personaje. În categoria producţiilor de televiziune, ”Dragons: Riders of Berk”, care fusese nominalizată la zece categorii, a obţinut premiile Annie pentru cel mai bun program pentru copii, pentru regie, pentru John Eng, pentru muzică şi storyboarding. ”Robot Chicken” a primit premiul pentru cel mai bun program TV cu audienţă generală, episodul ”A Tooth On The Looth” din ”Bubble Guppies” a câştigat premiul pentru cel mai bun program pentru preşcolari, iar premiul pentru cel mai bun joc video a fost acordat producţiei Sony ”Journey”. Trey Parker, unul dintre creatorii serialului ”South Park”, a primit un premiu Annie pentru scenariu, pentru episodul ”Jewpacabra”.

La gala de sâmbătă au mai fost acordate câteva premii speciale. Astfel, cineaştii Oscar Grillo, Terry Gilliam şi Mark Henn au fost recompensaţi cu premiul Winsor McCay, un trofeu pentru întreaga carieră. Howard Green a primit June Foray Award pentru contribuţia deosebită adusă industriei cinematografice de animaţie, iar premiul Ub Iwerks, un premiu pentru merite tehnice deosebite, a revenit companiei Toon Boom Animation Pipeline.

2012 a fost un an foarte bun pentru filmele de animaţie, dintre care 21 au fost reţinute pe lista de pelicule eligibile pentru Oscar, propuse membrilor Academiei de Film americane, care au nominalizat apoi, pentru gala din 24 februarie, ”Brave” (Pixar), ”Frankenweenie” (Disney), ”Wreck-It Ralph” (Disney), ”ParaNorman” (Focus Features) şi ”The Pirates! Band of Misfits” (Aardman). Câştigătorul premiilor Annie nu este întotdeauna recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun film de animaţie. Cele două jurii au ales acelaşi învingător din 2001 până în 2006, când ”Happy Feet” a câştigat premiul Oscar, după ce ”Cars / Maşini” se impusese la premiile Annie. De atunci însă, pelicula care a triumfat în gala Annie a câştigat de obicei şi premiul Oscar, la fel ca în 2012, când ambele trofee au fost câştigate de animaţia ”Rango”.