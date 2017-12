Lungmetrajul SF „E.T. / Extraterestrul” din 1982, regizat de Steven Spielberg, a fost desemnat cel mai bun film destinat întregii familii, potrivit unui sondaj realizat de Radio Times. Filmul spune povestea unui băiat de zece ani care se împrieteneşte cu un extraterestru ajuns pe Terra. Acest lungmetraj, în care joacă Henry Thomas şi Drew Barrymore, a petrecut şase săptămâni în fruntea box office-ului nord-american şi a avut încasări de 792,9 milioane de dolari pe plan mondial.

Pe locul al doilea în acest top s-a situat filmul „The Wizard of Oz / Vrăjitorul din Oz”, regizat de Victor Fleming în anul 1939, iar podiumul a fost completat de „Mary Poppins„, regizat de Robert Stevenson în 1964. Poziţiile următoare au fost ocupate, în ordine, de filmele „Chitty Chitty Bang Bang”, regizat de Ken Hughes în 1968, „Toy Story” semnat de John Lasseter în 1995, „Shrek” de Andrew Adamson şi Vicky Jenson din 2001, „Willy Wonka & the Chocolate Factory / Willy Wonka şi fabrica de ciocolată” în regia lui Mel Stuart din 1971, „Back to the Future / Înapoi în viitor„ de Robert Zemeckis din 1985, „The Jungle Book / Cartea Junglei” de Wolfgang Reitherman în 1967 şi „The Sound of Music / Sunetul muzicii” de Robert Wise în 1965.