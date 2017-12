Cel mai bun James Bond al tuturor timpurilor

Actorul scoţian Sean Connery a obţinut titlul de cel mai bun James Bond, în urma unui sondaj realizat de revista "SFX", care va fi publicat în ediţia din 27 septembrie, în aşteptarea lansării pe marile ecrane a celui mai recent film din seria agentului secret 007, "Casino Royal". Sir Sean Connery i-a surclasat pe ceilalţi actori care au avut, pe rînd, acest rol, fiind urmat în clasament de Pierce Brosnan, Roger Moore, Timothy Dalton si George Lazenby.

"Goldfinger", lansat în anul 1964, avîndu-l tot pe Sean Connery în rolul agentului secret al Majestăţii Sale, a primit titlul de cel mai bun film din seria aventurilor agentului 007. Actriţa Ursula Andress a fost votată cea mai frumoasă "Bond girl" a tuturor timpurilor. Ursula Andress a încarnat-o pe Honey Ryder în prima parte a seriei aventurilor agentului 007, "Dr. No", lansată în anul 1962, în care rolul lui James Bond era interpretat de Sean Connery. Scena în care frumoasa actriţă iese din mare îmbrăcată într-un costum de baie foarte sexy a devenit celebră în istoria cinematografiei. Ursula Andress este urmată în acest top de Diana Rigg, Tracy din "În slujba Majestăţii Sale" (1969) şi Honor Blackman, Pussy Galore din "Goldfinger" (1964). Stavro Blofeld din "You Only Live Twice" (1967), interpretat de Donald Pleasence, a fost numit cel mai bun personaj negativ din seria James Bond.

La sondajul realizat în aşteptarea celui mai recent film din seria aventurilor agentului 007, "Casino Royal", cu Daniel Craig în rolul principal, au participat 3.000 de cititori ai revistei "SFX". Editorul acestei publicaţii a declarat: "Sir Sean Connery a încarnat chintesenţa personajului Bond. A fost un rol atît de puternic încît, deşi generaţiile următoare au crescut cu propriul lor James Bond, Sean Connery a rămas simbolul 007".