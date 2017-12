Actorul britanic Richard Attenborough a fost desemnat cel mai bun Moş Crăciun de pe marele ecran, graţie rolului său din lungmetrajul „Miracle on 34th Street / Miracolul de pe strada 34”, regizat de Les Mayfield în 1994, într-un sondaj realizat de site-ul lovefilm.com.. La acest sondaj au participat peste 1.000 de cititori ai site-ului. Pe locul al doilea s-a situat actorul american Billy Bob Thornton, cu 14% din totalul voturilor, graţie rolului său din comedia „Bad Santa / Moşul cel rău” regizată în 2003 de Terry Zwigoff, în care interpretează rolul unui puşcăriaş alcoolic care se îmbracă în Moş Crăciun pentru a jefui un supermarket. Locul al treilea este ocupat de actorul american Tim Allen, cu 10% din voturile exprimate, care a interpretat în filmul „The Santa Clause / Cine este Moş Crăciun?” din 1994 rolul unui bărbat divorţat, care este teribil de supărat după ce a aflat că fosta lui soţie şi noul soţ al acesteia i-au spus fiului său că Moş Crăciun nu există în realitate.

Pe locurile următoare s-au clasat, în acestă ordine, actorii David Huddlestone cu 9% din voturi pentru rolul din „Santa Claus: The Making of the Movie” din 1985, Edmund Gwenn cu 9% din voturi pentru rolul din „Miracle on 34th Street” din 1947, Jack Skellington cu 8% pentru rolul din „The Nightmare Before Christmas” din 1993, Jim Carey cu 6% pentru rolul din „How the Grinch Stole Christmas / Cine a furat Crăciunul” din 2000, Tom Hanks cu 4% pentru rolul din „The Polar Express” din 2004, Ed Asner cu 3% din voturi pentru rolul din „Elf / Elful” din 2003 şi Mel Smith cu 2% din voturi pentru rolul din „Father Christmas” din 2001.