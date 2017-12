Lungmetrajele „Heat / Obsesia”, cu Al Pacino şi Robert De Niro în distribuţie, a fost desemnat cel mai bun remake din toate timpurile, într-un top realizat de revista „Empire”. Filmul regizat de Michael Mann, în 1995, este remake-ul unui alt film semnat de acesta, „LA Takedown” din 1989. Totodată, este primul film în care marii actori Al Pacino şi Robert De Niro apar împreună, ilustrând relaţia dintre un poliţist dedicat şi cel pe care îl urmăreşte de mult timp.

Pe locul al doilea în clasament s-a clasat „The Thing” de John Carpenter din 1982, un remake al peliculei „The Thing from Another World” de Christian Nyby din 1951, urmat de „The Fly / Musca” din 1986, acesta din urmă fiind un remake al filmului omonim semnat de Kurt Neumann, în 1958. Filmul „The Fly / Musca”, regizat de unul dintre maeştrii thrillerului, David Cronenberg, îl prezintă pe Jeff Goldblum în rolul unui om de ştiinţă care, încetul cu încetul, se transformă într-o insectă. Pe poziţia a patra în top s-a clasat „Some Like It Hot” de Billy Wilder din 1959, un remake după „Fanfaren der Liebe” de Kurt Hoffman din 1951. Pe locul cinci în top s-a situat „Cape Fear / Promontoriul groazei” de Martin Scorsese din 1991. Filmul îl prezintă pe Robert De Niro într-unul dintre cele mai înfricoşătoare roluri ale sale, acela de fost deţinut care atacă familia procurorului care a instrumentat cazul său, este un remake al peliculei omonime, semnate de J. Lee Thompson în 1962. Pe poziţia a şasea s-a clasat tot un film de Martin Scorsese, „The Departed / Cârtiţa” din 2006, cu Leonardo DiCaprio în rol principal. Acesta este remake-ul filmului „Infernal Affairs” de Lau Wai-keung şi Alan Mak din 2002. Pe locul şapte s-a clasat „Ocean\'s Eleven / Faceţi jocurile” din 2001, de Steven Soderbergh, realizat după filmul cu acelaşi nume, semnat de Lewis Milestone, în 1960. Pe locul opt se află unul dintre filmele-cult ale lui Terry Gilliam, „Twelve Monkeys / Armata celor 12 maimuţe”, care îl prezintă pe Bruce Willis într-un rol memorabil. Originalul este „La Jetée” de Chris Marker din 1962. Pe locul al nouălea s-a clasat „His Girl Friday” de Howard Hawks din 1940) un remake al filmului „The Front Page” de Lewis Milestone din 1931. Pe poziţia a zecea se află filmul „The Magnificent Seven / Cei şapte magnifici” de John Sturges din 1960, realizat după „Cei şapte samurai” din 1954 de Akira Kurosawa.