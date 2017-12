2013 a fost cel mai călduros an înregistrat vreodată în Australia, cu valuri prelungite de căldură neobişnuită şi incendii de pădure devastatoare, a anunţat, vineri, Biroul australian de Meteorologie. ”Din 1910, data la care a început strângerea de date, 2013 a fost cel mai călduros”, a indicat organismul australian. Vara 2012-2013 a fost cea mai călduroasă dintre toate, cu un val prelungit de căldură între 31 decembrie 2012 şi 19 ianuarie 2013, zi în care mercurul termometrelor a coborât pentru prima dată sub plus 45 de grade Celsius în ţara-continent. Primăvara a fost şi ea cea mai blândă înregistrată vreodată, iarna fiind cea mai moderată din 1910 încoace. Pe întregul an, temperatura medie s-a situat cu 1,2 grade Celsius peste media generală. Biroul de Meteorologie a reamintit că, la începutul lui 2013, Tasmania a fost pradă unor incendii distrugătoare, apoi, în cursul anului, iarna blândă şi primăvara timpurie au provocat, în regiunea Sydney, cele mai grave incendii de la mijlocul lui 1968 încoace. Organismul australian din domeniul meteorologiei, care a trebuit să adauge, anul trecut, noi culori pe scara sa cu temperaturi, pentru a ilustra vârfurile de temperatură, a arătat că încălzirea constatată în Australia se înscrie în tendinţele climatice planetare. Roger Jones, membru al grupului de lucru interguvernamental privind climatul, a declarat că încălzirea vizează ansamblul ţării. Cercetătorii au tras, de asemenea, un semnal de alarmă în legătură cu faptul că acest an excepţional de călduros a intervenit când nu exista fenomenul El Nino, care aduce secetă şi căldură în Australia.