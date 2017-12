Cel mai categoric succes pentru trupa lui Gică Hagi

Victoria categorică înregistrată de FC Viitorul în partida cu ACS Poli Timișoara, scor 5-0 (Vl. Morar 11, 22, 29, Al. Chițu 34, Fl. Coman 55), l-a mulțumit pe managerul tehnic al formației constănțene, Gheorghe Hagi, care a așteptat un răspuns pozitiv din partea elevilor săi după înfrângerea din etapa precedentă, 0-1 cu Astra, la Giurgiu.

„Cel mai important lucru era să luăm cele trei puncte. Am făcut un joc foarte bun, în special în prima repriză. Sunt mulțumit de cele trei puncte. Suntem acolo sus și este important să facem puncte, chiar dacă ele se înjumătățesc și unii adversari sunt cei mai fericiți. Mai avem două săptămâni să ne pregătim pentru play-off, să arătăm așa cum trebuie, pentru că vor fi meciuri grele, importante. Este bine că adversarii noștri nu ne bagă în seamă. Eu le transmit că vor avea meciuri foarte grele cu noi”, a declarat Gică Hagi, după victoria din întâlnirea cu timișorenii.

S-A LANSAT SITE-UL WWW.FCVIITORUL.RO

Clubul constănțean a anunțat lansarea site-ului www.fcviitorul.ro, o nouă pagină web de unde pot fi aflate cele mai recente informații despre loturile de jucători, programul competițional, rezultatele și clasamentele la zi ale formațiilor FC Viitorul și FC Viitorul II. Cele mai noi știri despre echipa din prima ligă condusă de Gheorghe Hagi le puteți găsi pe noul site oficial al clubului, acolo unde veți descoperi și informații despre echipa a doua a clubului, care activează în Liga a 3-a.

VICTORIE IMPORTANTĂ PENTRU DINAMO

După ce vineri, în prima partidă a rundei, ASA Tg. Mureș și FC Voluntari au încheiat la egalitate, scor 0-0, sâmbătă seară, pe Arena Națională, Dinamo București a învins, cu scorul de 2-1 (A. Nemec 5, 14 / Gustavo 74), pe CS Universitatea Craiova, într-un meci extrem de important în lupta pentru calificarea în play-off. Duminică, FC Botoșani s-a impus în partida cu Pandurii Tg. Jiu, cu scorul de 3-1 (M. Roman 11, Kuku 64, Golofca 80 / Negruț 20).

Duminică seară, de la ora 20.30, va avea loc disputa Gaz Metan Mediaș - FC Steaua București, iar luni sunt programate ultimele două confruntări ale rundei - ora 18.00: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 20.30: CSM Poli Iași - CFR Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 45p (32-20), 3. Craiova 40p (35-26), 4. Gaz Metan 38p (35-25), 5. Dinamo 38p (38-33), 6. CFR 37p (39-22), 7. Astra 35p (23-25), 8. Botoşani 32p (30-28), 9. Voluntari 30p (30-36), 10. Iaşi 26p (24-26), 11. Concordia 24p (15-28), 12. Pandurii 19p (24-40), 13. ACS Poli 13p (24-41), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Citește și:

Viitorul s-a distrat cu penultima clasată

FC Viitorul asigură transport la partidele de pe teren propriu şi suporterilor din Năvodari

Gică Hagi nu părăsește Viitorul

Gheorghe Hagi și-a criticat jucătorii

Prima înfrângere pentru Viitorul după opt etape