Cel mai ecologic hotel este în Australia, cel mai scump, în Abu Dhabi

Daintree Eco Lodge & Spa din Queensland, Australia, este cel mai ecologic hotel din lume, iar Emirates Palace din Abu Dhabi este hotelul a cărui construcţie a costat cel mai mult - peste 3 miliarde de dolari -, potrivit unui clasament realizat de site-ul Hotel.com. Daintree Eco Lodge & Spa este situat în cea mai veche pădure tropicală din lume. Complexul beneficiază de 15 vile, amplasate în Daintree Rainforest. Printre facilităţile oferite de acest complex hotelier se numără iluminatul cu energie solară, becuri ecologice şi produse animale şi vegetale organice, provenind de la ferma proprie.

Conform rezultatelor acestui clasament, cel mai înalt hotel din lume este, la ora actuală, Burj Al Arab din Dubai. Hotelul are o înălţime de 321 de metri şi un rating propriu de 7 stele. Burj Al Arab este construit pe o insulă artificială, situată la 280 de metri de ţărm şi beneficiază de propria flotă de bărci Rolls Royce, aşternuturi Versace şi platformă proprie pentru aterizarea elicopterelor. Cel mai mare hotel din lume, după numărul de locuri de cazare, este Palazzo Resort Hotel & Casino din Las Vegas, care operează, împreună cu The Venetian Hotel, 8.108 de camere. Hotelul este un mini-oraş, cu o varietate mare de restaurante şi magazine, dar şi cu şapte piscine şi propriul cazinou. De asemenea, cel mai vechi hotel din lume este Hoshi Ryokan din Komatsu, Japonia, care a fost înfiinţat în urmă cu circa 1.300 de ani. Hotelul, care beneficiază de 100 de camere, este condus de aceeaşi familie, de 46 de generaţii. Conform clasamentului Hotel.com, hotelul cu cea mai scumpă cameră din lume este Grand Resort Lagonissi din Atena. Cu majordom, bucătar şi pianist proprii, Royal Villa este disponibilă la preţul de 50.000 de dolari pe noapte. Locuinţa, cu vedere spre Marea Egee, are o piscină privată dotată cu dizpozitiv de hidromasaj. Emirates Palace din Abu Dhabi, deschis în 2005, este hotelul a cărui construcţie a costat cel mai mult - peste 3 miliarde de dolari. Complexul este decorat cu aur, argint şi marmură şi are 1.002 candelabre din cristale Swarovski. Cea mai mare cameră de hotel din lume este Royal Suite din Grand Hills Hotel & Spa din Broummana, Liban. Astfel, camera este amplasată pe şase niveluri şi are, în total, 8.000 de metri pătraţi. Camera este dotată cu două bazine de înot, o grădină, terasă şi mai multe pavilioane.

Cel mai rece hotel din lume este Icehotel din Jukkasjarvi, Suedia. Icehotel are camere construite integral din gheaţă şi zăpadă, decorate cu sculpturi din gheaţă, are o capelă din gheaţă, folosită pentru căsătorii şi botezuri şi două restaurante cu mîncare tradiţională din Suedia şi Laponia. Conform clasamentului, hotelul situat la cea mai mare înălţime într-o clădire este Park Hyatt din Shanghai, China. Park Hyatt este amplasat între etajele 79 şi 93 ale Shanghai World Finance Center, care are 101 etaje. Totodată, Hotel Everest View este hotelul situat la cea mai mare altitudine faţă de nivelul mării. Hotelul este situat la 3.880 de metri altitudine, în Sagarmatha National Park. Toate camerele au vedere spre vîrful Everest şi singura modalitate de acces este elicopterul.