Cel mai extravagant iaht din lume

Se numeşte Tropical Island Paradise, în traducere Paradisul insulei tropicale şi urmează să fie lansat la apă în curând. Proiectul celui mai extravagant iaht aparţine constructorului britanic Yaht Island Design. Extraordinara ambarcaţiune are 90 de metri lungime şi, firesc, are pistă de aterizare pentru elicopter şi un bar imens în spatele unor colibe cu acoperişuri de stuf, tipice plajelor tropicale. Exteriorul a fost creat ca să dea impresia unor valuri care se sparg în jurul unei insule vulcanice, dar totodată menţine design-ul unui iaht contemporan, a explicat unul dintre specialiştii de la firma constructoare, aceeaşi care a mai creat un super-iaht, Streets of Monaco. Intenţia a fost de a da sentimentul unei insule de paradis, iahtul având elemente inspirate din insule din Caraibe, Oceanul Indian şi Polinezia. Puntea principală are aparenţa plajei unui golfuleţ ce înconjoară o piscină imensă cu vedere la ocean.

Iahtul poate găzdui până la zece oaspeţi şi se poate deplasa cu o viteză maximă de 15 noduri. Iar în caz că viitorul proprietar multimilionar al iahtului se satură să înoate în piscină, se poate scufunda direct în ocean de pe propriile insule plutitoare ale iahtului, dotate cu şezlonguri şi palmieri. Proiectantul afirmă că a conceput un astfel de vas pentru că piaţa este saturată de modele care arată destul de comun. În plus, este mult mai distractiv aşa. Înăuntrul imensului vulcan care tronează deasupra punţii există o sală de cinema, o bibliotecă, săli de jocuri şi fitness, spa şi apartamente VIP. Nava nu a fost pusă încă la vânzare şi nici măcar nu are un preţ stabilit, dar deja face valuri cu originalitatea sa.