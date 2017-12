Concursurile de frumuseţe se ţin lanţ în întreaga lume. Thailandezii au organizat concursul Miss Jumbo şi au ales-o pe cea mai frumoasă femeie supraponderală. De cealaltă parte, un student bolivian este cel mai frumos bărbat din lume. Cel puţin aşa a hotărât juriul concursului Mister International, organizat în Taiwan.

Candidaţii au defilat pe scenă îmbrăcaţi în costume tradiţionale din ţările lor, în ţinută de seară dar şi în costume de baie. Cei cinci finalişti au participat şi la o probă de cultură generală. Competiţia a fost acerbă iar în final cel mai bun a câştigat. Calităţile lui Bruno Kettels, de 20 de ani, le-au impresionat peste măsură pe membrele juriului: „Are un corp grozav, merge la sală câte două ore pe zi. Cred că este încă student şi nu are obiceiuri proaste. Am petrecut două săptămâni cu el şi nu i-am găsit niciun defect. Este asemeni unui băiat mare care se poartă frumos şi cred că a câştigat pentru că are o inimă sinceră”, a povestit una dintre membrele juriului. Marele câştigător a primit un premiu în valoare de 5.000 de dolari, un antrenor personal şi mai multe produse de frumuseţe.