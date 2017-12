Cel mai grav accident rutier de pe DN 22 din acest an

COLIZIUNE FRONTALĂ Două persoane şi-au pierdut viaţa şi alte opt au fost rănite într-un tragic accident rutier, petrecut, ieri după-amiază, în apropierea localităţii constănţene Mihai Viteazu. Potrivit anchetatorilor, Iulian Gegiu, de 46 de ani, din Năvodari, a condus un autoturism marca Daewoo Espero, cu numărul de înmatriculare CT 03 VUZ, pe Drumul Naţional 22, dinspre Tulcea către Constanţa. În apropierea localităţii Mihai Viteazu, spun oamenii legii, din cauza neatenţiei, acesta a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune frontală cu o Dacie, înmatriculată AG 05 EYR, la volanul căreia se afla Ion Eremia, de 42 de ani, din Mogoşoaia, angajat al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov. În urma teribilului impact, Ion Eremia, şoferul Daciei şi Adriana Habeb, de 32 de ani, pasageră pe bancheta din spate a aceleiaşi maşini, au murit, în pofida eforturilor depuse de medicii care au fost chemaţi la locul accidentului. Iulian Gegiu, Mărioara Gegiu, de 52 de ani, Melania Ivanov, de 12 ani, toţi trei aflaţi la bordul Espero-ului, Ştefan Constantin Eremia, de 12 ani, Anca Nicoleta Eremia, de 38 de ani, Alexandru Eremia, de 19 ani, Sabina Anghel, de 12 ani şi Alina Eremia, toţi pasageri în Dacia distrusă, au fost răniţi şi transportaţi cu opt ambulanţe la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

„ESTE ÎNGROZITOR!” Ocupanţii Daciei plecaseră de pe litoral şi se îndreptau spre munte. „Plecam spre munte, unde ar fi trebuit să ne continuăm concediul, eram trei maşini, care mergeam în coloană, spre Tulcea. La un moment dat, am văzut că acel Espero intră pe contrasens. Şoferul Daciei a încercat să-l evite, dar nu a avut cum şi Espero-ul l-a izbit frontal. Femeia care a murit în accident era sora mea, iar bărbatul era cumnatul meu. Este îngrozitor ce s-a întâmplat. Copiii erau răniţi. Când au scos-o din maşină, sora mea nu mai respira”, a declarat fratele uneia dintre victimele tragediei rutiere. „Am văzut impactul în urma căruia una dintre maşini s-a răsturnat. Eu încercam să depăşesc, nu ştiu sigur cine a greşit, dar urmările sunt catastrofale! Am de 18 ani permis şi vă spun sincer că până acum nu am mai văzut aşa ceva. Am oprit imediat şi am ajutat şi eu cum am putut”, a declarat un martor. Pentru scoaterea trupurilor neînsufleţite din Dacie a fost nevoie de intervenţia unui echipaj de descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. „Acesta este cel mai grav accident rutier petrecut în decursul acestui an pe Drumul Naţional 22”, a declarat cms. şef Constantin Bădângă, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia rutieră.