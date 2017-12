„Cel mai greu este când îţi mor copii în braţe“

• DRUMUL SPRE DESCARCERARE • Este mândru de ceea ce face şi spune că nu ar renunţa pentru nimic în lume la această meserie. Comandantul echipajului de descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“, plt. adj. Daniel Cătălin Bălan, susţine că a ales să facă parte din SMURD pentru a putea împăca pasiunea pentru armată şi medicină. „În 1990 am reuşit să intru, la Bucureşti, în rândul Poliţiei Militare, ca sanitar. Un an mai târziu, m-am transferat la Constanţa. M-am înscris la şcoala postliceală de sanitari, şi pentru că nu reuşeam să ajung la cursuri, am încercat să mă angajez la pompieri. Am fost admis, cu toate că le cerusem să muncesc doar până la ora 13.00, pentru a putea ajunge la şcoală. Comandantul de atunci a fost foarte înţelegător. Tot el mi-a pus condiţia să nu am nicio absenţă şi să am media generală peste nouă. Ştiu că era un locotenent care îmi verifica notele şi prezenţa. Aşa am ajuns la pompieri. În 1995, s-a înfiinţat serviciul SMURD. Pentru a putea ocupa funcţia de şef SMURD trebuia să fii din sistem şi să fii asistent medical. Am dat examenul la Bucureşti şi l-am luat“, povesteşte plt. adj. Daniel Cătălin Bălan. Tot el îşi aminteşte că dotarea de la acea vreme nu era la fel de performantă ca cea din prezent, însă făceau faţă cu brio solicitărilor. „Era o maşină de luptă adaptată, o maşină mare şi greoaie. Sculele erau primite printr-o donaţie de la pompierii englezi“, spune Daniel Bălan.

• IMAGINI GROAZNICE • „Cel mai urât este atunci când te duci şi găseşti în maşina avariată copii. Ei, săracii, sunt nevinovaţi. E greu să îţi moară copii în braţe sau să îi scoţi bucăţi dintre fiarele contorsionate. Am avut un accident la Eforie, în dreptul spitalului, când printre victimele sfârtecate erau copii. E greu când vezi cum mor oameni nevinovaţi din cauza inconştienţei altora. Rămâi marcat, dar până la urmă treci peste aceste chestii. De asemenea este şocant atunci când ajungi la intervenţie şi îi cunoşti pe cei care trebuie să fie descarceraţi. Mi s-a întâmplat să ajung la locul accidentului şi să văd că în maşină erau finii mei. Urma să îi cununăm în şase luni. El era rănit mai uşor, dar fina intrase deja în stop cardio-respirator. Cam trei minute a fost de partea cealaltă. L-am descarcerat şi pe Vârciu, care a fost colegul nostru“, spune plt. adj. Daniel Cătălin Bălan. În ciuda faptului că a salvat zeci de persoane de la moarte, Bălan spune cu mâhnire că nimeni nu şi-a adus aminte de ei. „Nu mi s-a întâmplat niciodată să vină cineva pe care l-am salvat şi să îmi mulţumească. Mie personal nu mi s-a întâmplat aşa ceva. Niciodată. Au mai fost cei care au încercat să intervină să ne dea bani, dar nu i-am acceptat. Acum poate aş accepta acest gest, dar doar dacă ar veni la inspectorat să îi doneze pentru că ne trebuie un contact la maşină“, spune pompierul.

• REACŢII CONTRADICTORII • „O fată de 25 de ani a făcut un accident la Agigea în timp ce îşi ducea mama la spital. Ea a scăpat, însă mama ei a rămas blocată în autoturism. Acuza dureri de coloană lombară şi cervicală. Am fost nevoiţi să decapotăm maşina pentru a o putea scoate în condiţii de siguranţă. Ca de fiecare dată, am mers la spital să vedem ce face victima. Când am ieşit din cameră, şoferiţa m-a întrebat de ce a fost nevoie să îi tăiem maşina. Am rămas blocat. M-a dezamăgit foarte mult“, a povestit cu amărăciune Daniel Bălan. În ciuda incidentelor terifiante la care au intervenit, şeful Descarcerării spune că au avut parte şi de câteva întâmplări hilare. „Am mers la un ied căzut într-un puţ adânc de 20 de metri. Ne-am chinuit şi l-am scos, iar la plecare proprietarul ne-a zis că în ziua următoare o să îl taie. Tot aşa am fost chemaţi să salvăm un câine, la Nazarcea. Un coleg a intrat în puţ. S-a luptat cu câinele care l-a muşcat, însă, până la urmă, l-a scos. În timp ce îşi strângeau cordiţele şi celelalte echipamente ca să plece, câinele a sărit din nou în groapă“, susţine Bălan.

ÎNGERI CU ARIPI DE TABLĂ

Îngeri cu aripi de tablă,

M-aşteaptă acolo să vin.

În noaptea lor cea mai neagră,

Pe drumul acela Destin.

Plătiseră moartea-n avans,

Călcând pedala mai tare...

Eu vin să opresc acest dans,

Dintre oameni şi fiare.

Îngerii toţi de pe stradă

La ceruri se-nalţă tăcuţi,

Scrâşnind din aripi de tablă,

Atâţia şi atâţia de mulţi.

Am strâns în foaia de cort,

Cadavrele lor putrefacte,

Femeile vin (ca la mort)

Şi noi plecăm mai departe.

Pascaru Romulus - Instructor formator SMURD Constanţa