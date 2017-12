Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile (CNACN) Constanţa a organizat ieri o conferinţă de presă, în cadrul căreia au fost prezentate atât importanţa proiectului „Newada duo”, cât şi alte proiecte derulate pentru dezvoltarea şi siguranţa navigaţiei pe Dunăre. Cu acest prilej, directorul general al CNACN Constanţa, Daniel Georgescu, a declarat că la sfârşitul acestui an va începe execuţia proiectului de modernizare a ecluzelor Ovidiu, Agigea şi Cernavodă. „În urmă cu trei săptămâni am demarat procedura de licitaţie pentru modernizarea ecluzelor. Este cel mai important proiect din istoria canalului, atât ca valoare, cât şi ca impact. Modernizările costă 180 milioane de euro şi sunt efectuate cu fonduri europene nerambursabile”, a declarat Georgescu. În cei 30 de ani de existenţă a Canalului Dunăre - Marea Neagră, aceste ecluze nu au beneficiat niciodată de modernizări. În paralel, se lucrează şi la dragarea Canalului Dunăre - Marea Neagră, în zona Cernavodă, tocmai pentru a nu pune în pericol navigaţia. Georgescu a precizat că proiectul transfrontalier „Newada duo” va rezolva foarte multe probleme şi va întări încrederea navigatorilor în drumul pe care îl parcurg pe canal. La rândul său, directorul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, Mircea Cristea, a declarat că proiectul „Newada duo” are rolul de a genera o structură a agenţilor de navigaţie din întreaga Europă care lucrează pe Dunăre. „Ceea ce încercăm noi să facem este ca Dunărea să fie o cale de transport continuă. Din păcate, gheaţa şi apele mici sunt principalii duşmani ai navigaţiei. Când avem gheaţă, nu mai funcţionează nimic. Pe de altă parte, avem circa 90 de zile pe an când nu se poate naviga sau se navighează cu mare greutate din cauza apelor mici. Faptul că predictibilitatea pe Dunăre este scăzută îi sperie pe operatori în a-şi mai transporta mărfurile pe Dunăre. Acestea sunt principalele probleme pe care încercăm să le rezolvăm prin acest program”, a spus Cristea. În acest context, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos derulează un proiect prin care îşi propune să aducă mai multă apă pe Dunărea veche, astfel încât ieşirea din Canalul Dunăre - Marea Neagră să fie navigabilă în tot timpul anului.