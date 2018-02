Cel mai important târg educațional pentru studii în străinătate, la Constanța

Cel mai important târg de consultanță educațională pentru studii în străinătate - World Education Fair (WEF) își deschide cea de-a 28-a ediție, la Constanța, joi, 22 februarie. Evenimentul se desfășoară la Hotel Ibis, începând cu ora 11.00 și găzduiește peste 20 de instituții de învățământ din străinătate. “Fie că vorbim de studii superioare, tabere educaționale sau licee, interesul tinerilor și familiilor acestora pentru programele educaționale în afara țării este din ce în ce mai crescut, iar numărul celor care aleg alte sisteme de învățământ avansează cu 20 de procente anual. Pe de altă parte și aceste instituții doresc să cunoască mai îndeaprope tinerii, cu aspirațiile lor, ajungând chiar la ei acasă, cum se va întâmplape 22 februarie la Constanța. Universități și licee din Marea Britanie, Elveția, Olanda, Austria, Spania, Canada, Turcia și Bulgaria vor veni aici în avanpremiera târgului de la București, pentru a discuta cu tinerii constănțeni și cu familiile acestora despre viitorul educației lor”, declară Ana Maria Papp, Manager Dept. Universități în Străinătate, IntegralEdu.

O prezență importantă la acest târg sunt și universitățile din Marea Britanie, precum Coventry University, University of Northampton, Canterbury Christ Church University și altele. În ciuda Brexit-ului, Marea Britanie rămâne destinația numărul 1 pentru cei care doresc să studieze în străinătate, iar fenomenul nu este specific doar pentru tinerii din România. Astfel, la nivel universitar, anul trecut în Marea Britanie, a crescut cu 12% numărul de studenți români. Principalele domenii spre care se îndreaptă cei care doresc să studieze în străinătate sunt Business și Management, IT, Inginerie, Artă și Design, Științe umaniste. În ciuda părăsirii spațiului Uniunii Europene, așteptările sunt ca Marea Britanie să continue să încurajezeinvestițiile în educație și în studenții internaționaliși prin liniile de împrumut pentru studii. De altfel, Scoția a fost prima țară care a anunțat la începutul lunii că studenții din spațiul european vor beneficia de învățământ gratuit, pentru studiile universitare de licență, în anul universitar 2019-2020, în următorul an după ieșirea formală din UE.

Edutaberele, un pas necesar pentru fi acceptat mai ușor de o universitate din străinătate

Din ce în ce mai mulți tineri români sunt interesați de aceste noi programe educaționale de vacanță și anume edutaberele. Acestea sunt organizate de obicei în campusurile universităților și școlilor din străinătate și au rolul de a-i familiariza pe tineri cu sistemul educațional, de a le aprofunda cunoștințele de limbă străină sau la diferite alte materii la care vor să se pregătească, pe lângă toate activitățile sportive și artistice incluse în program. Fiind conștienți de aceste beneficii, din ce în mai multe familii își trimit copiii pe durata vacanței în aceste tabere. Și asta reiese foarte clar din datele consultantului IntegralEdu, organizator WEF, care arată că, în ultimul an, a crescut cu 30% numărul de copii care pleacă în astfel de tabere. Prin aceste programe, tinerii vor lua contact cu noile medii educaționale, vor cunoaște tineri din întreaga lume, profesori renumiți, metode de lucru și vor face permanent activități noi, care să îi dezvolte pe toate planurile. În timpul liber pot experimenta activități sportive de elită ca golful, echitația sau pot participa la antrenamente de fotbal cu antrenori ai unor cluburi celebre. La târgul din Constanța vor fi prezenți consultanții IntegralEdu, dar și reprezentanți ai organizatorilor acestor edutabere. În total, vor putea fi accesate peste 300 astfel de programe de vacanță, la care vor exista și reduceri pe durata WEF.

De unde luăm informațiile pentru finanțarea studiilor în străinătate

Cei care vor participa la WEF Constanța vor avea ocazia, în premieră pentru România, să intre în posesia primului ghid de finanțare a studiilor în străinătate. Materialul oferă date orientative despre costurile educației în cele mai importante țări, dar și elemente de referință privind costurile adiacente, pe care cei mai mulți nu le iau în considerarea atunci când se hotărăsc să studieze în străinătate. În plus, în ghid se vor regăsi și informații despre oportunități privind finanțarea acestor studii, fie că vorbim de burse, împrumuturi, posibilități de suplimentare a veniturilor tinerilor sau alte surse.