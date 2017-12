Cel mai mare complex sportiv din Constanţa se degradează nestingherit

19:25:21 / 19 Septembrie 2017

Pentru Jenna

Iti multumesc Ionut Coman pentru Atentionarea noastra a tuturor care ne pasa...Din Pacate cei care POT sunt numai autoritatile locale... Ionut. O spun mereu,si cred ca trebuie sa incepem sa acceptam ca suntem intr-o alta perioada...Tot Patrimoniul Sportului Al carui administrator este STATUL trebuie sa treaca la Comunitate...adica Primaria. Constanta.. In cadrul proiectelor de dezvoltare si modernizare cu fonduri europene putem spera la Realizarea acestei SALI POLIVALENTE in cadrul unui Complex Sportiv ( stadion,Bazin,Arene de tenis si tenis de masa,gimnastica,etc) pentru ca aceste sporturi exista si au valoare in Constanta...Gheorghe Hagi,Cornel Idu,Razvan Florea cu sprijinul primariilor Ovidiu si Constanta au reusit la nivelul investitiilor lor Baze sportive private dar nu competitive pentru competitii Europene la care s-au ridicat Echipele noastre in bazele existente cu antrenori si sportivi valorosi ... Este regretul meu,NU AM REUSIT ,dar am incercat de nenumarate ori..Celor de la Bucuresti,desi IUBESC LITORALUL ROMANESC ,nu le pasa ,pentru ca litoralul s-a privatizat si impozitele vin la Bugetul Local...Deci,numai noua,Constantenilor trebuie sa ne pese... Sala de la CLUJ este in FALIMENT,pentru ca sunt cheltuieli mari si incasarile nu vor acoperi niciodata intretinerea... De aceea niciodata unui club sau unui DJST nu o sa-i fie usor sa intretina o baza sportiva de nivel National... Stiu cel mai bine,Hagi,Razvan si Cornel... Si cat de rentabil ar fi pentru turismul CONSTANTEAN sa se intample...De ce Dnul presedinte Burleanu care spune ca respecta Administratia Noastra nu a bagat in proiectul 2020 si STADIONUL Gheorghe Hagi din Constanta?????