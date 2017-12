Cel mai mare constructor naval olandez a preluat șantierul din Mangalia

09:29:42 / 16 Noiembrie 2017

VIITOR DE AUR , TARA NOASTRA ARE

Incet , dar sigur , olandezii se apropie de realizarea dorintei lor de a pune mana pe Portul Constanta , la care ravnesc de ani buni . Si poate n-ar fi rau daca ne gandim ca Romania a reusit , " in anii de trista amintire " sa construiasca in cca 30 de ani una din cele mai mari flote ale lumii , flota pe care noul regim a lichidat-o in 3 ani . Privesti macaralele din Portul Constanta si constati ca nici una nu se misca . Te duce gandul la cimitirul elefantilor . Cazinoul pare cucuveaua care vesteste continuarea dezastrului . Politicianistii hrapareti si ticalositi pana in maduva oaselor , sunt hotarati sa distruga tot . Ne consolam insa cu faptul ca stam bine cu Justitia , cu cresterea nivelului de trai , cu o economie care bubuie si produce procente invidiate de tot mapamondul . Mai avem putin si vom fi alaturi de SUA si China , ba chiar avem sansa ca sa le depasim curand . Noua ne revine sarcina sa contribuim la aceasta dezvoltare ultrarapida , votandu-i din nou . Dar sa nu uitam ceva : cine voteaza cu banditii , nu este victima ci complice . Iisus Cristos a fost vandut pe 30 de arginti . Noi vindem tara pe doi lei .